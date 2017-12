Von der Steinzeit bis zur Medienkunst / Mit dem neuen Blog www.kulturschnack.de wecken Theater, Touristiker und Museen gemeinsam die Lust auf Kultur in Oldenburg

Oldenburg (ots) - Wann lohnt der Städtetrip nach Oldenburg?Individuell passende Antworten gibt jetzt www.kulturschnack.de, dergemeinsame Blog von Museen, Staatstheater und der Oldenburg Tourismusund Marketing GmbH. Der Kulturblog informiert, und er macht Lust aufKulturerlebnisse. Er nennt Termine von Ausstellungseröffnungen undstellt in Text, Bild und Video Künstler und Kuratoren vor. Er sagt,wann ein Stück Premiere hat und erzählt, wie die Generalprobe lief.Federführend betreut wird www.kulturschnack.de durch die OldenburgTourismus und Marketing GmbH (OTM). Mit Leben füllen den Blogengagierte Akteure in den beteiligten Häusern und renommierte Reise-und Kultur-Bloggerinnen und Blogger. Sie machen spannendeEntdeckungen hinter den Kulissen und hinter - bis zurAusstellungseröffnung - verschlossenen Türen. DieInformationsinfrastruktur samt Online-Veranstaltungskalender stelltdie OTM zur Verfügung.Zum Start sind fünf unterschiedliche Museen und das OldenburgischeStaatstheater auf kulturschnack.de zu finden. Abgedeckt ist damitschon jetzt ein erstaunlich breites Spektrum: 2.000 Jahre alteMoorleichen und die lebendige Natur des Flusses Hunte in einem großenAquarium zählen zu den Highlights im Landesmuseum Natur und Mensch.Das Horst-Janssen-Museum ist dem Leben und Werk von Horst Janssen undallgemein der Zeichenkunst auf Papier gewidmet.Das Edith-Russ-Haus stellt zeitgenössische Kunst aus - mit einemSchwerpunkt auf Medienkunst. Das Stadtmuseum Oldenburg dokumentiertneben der Stadtgeschichte die Wohnkultur vergangener Jahrhunderte: Inzwei Villen sind unterschiedliche Wohnräume aus der Zeit zwischen dem17. und dem frühen 20. Jahrhundert authentisch eingerichtet. ImLandesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte schließlich erlebenBesucher, wie Herrschaft und Personal einst in der Residenz lebten -und entdecken zudem eine beeindruckende Sammlung impressionistischerund expressionistischer Gemälde. Zahlreiche Blogbeiträge stammenzudem aus dem Staatstheater: In sieben Sparten bringt es rund 30Premieren pro Spielzeit auf die Bühne."Diese sechs Häuser sind nur der Anfang", erklärtOTM-Geschäftsführerin Silke Fennemann. "Auf lange Sicht soll der Blogein Spiegelbild der kulturellen Szene im Oldenburger Land werden.Möglich wurde dieses Projekt durch die enge Zusammenarbeit mit demKulturrat Oldenburg, den darin vertretenen Institutionen und demNiedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur."Schon jetzt ermöglicht kulturschnack.de beides: Der Bloginspiriert und liefert attraktive Anlässe, Oldenburg zu besuchen. Under informiert all jene, die bereits einen Städtetrip an die Huntegeplant haben, welche Veranstaltung oder Ausstellung zum gewähltenReisetermin einen Besuch lohnt.Info:Oldenburg Tourismus und MarketingSchloßplatz 1626122 OldenburgTel. 0441/361613-66info@oldenburg-tourist.dewww.oldenburg-tourismus.dewww.kulturschnack.dePressekontakt:Bettina Koch0441 361613-31presse@oldenburg-tourist.deOriginal-Content von: Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell