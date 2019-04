Von der Stadt enteignet / Betroffener musste den Gewinn nicht versteuern (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn eine öffentlich-rechtliche Körperschaft die Übertragung einesprivaten Grundstücks auf sich selbst anordnet, muss der enteigneteEigentümer nach Auskunft des Infodienstes Recht und Steuern der LBSden daraus erzielten Gewinn nicht versteuern. (Finanzgericht Münster,Aktenzeichen 1 K 71/16, Revision beim BFH unter Aktenzeichen IX R28/18)Der Fall: Ein Grundstückseigentümer verlor aufgrund städtischerAnordnung im Zusammenhang mit einem Bodensonderungsverfahren dasEigentum an seinem Grundstück. Er wurde dafür von der Kommuneentschädigt. Der Fiskus betrachtete die Angelegenheit als einsteuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft.Das Urteil: "Der Senat ist der Auffassung, dass einsteuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft (...) voraussetzt, dass dieEigentumsübertragung auf eine wirtschaftliche Betätigung desVeräußernden zurückzuführen ist", hieß es in der schriftlichenUrteilsbegründung. Dazu gehöre auch "ein auf die Veräußerunggerichteter rechtsgeschäftlicher Wille des Veräußernden". Daran fehlees hier, der Eigentumswechsel sei "gegen bzw. ohne seinen Willen"vollzogen worden. Es waren also keine Steuern fällig.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell