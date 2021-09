Von Speck für Duckefett bis zu frischen Kräutern für grüne Soße: Ab sofort können sich Prime-Mitglieder in Kassel Lebensmittel und mehr direkt von tegut... bei Amazon nach Hause liefern lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Amazon erweitert seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit tegut... um ein neues Liefergebiet und bietet Prime-Mitgliedern im Raum Kassel ab sofort die Möglichkeit, Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs bei einer lokalen tegut...-Filiale online zu bestellen. Unter den rund 10.000 verfügbaren Produkten aus dem tegut...-Sortiment finden sich unter anderem frische, gekühlte und tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung. Kund:innen können ihre Bestellungen im tegut... bei Amazon Webshop unter www.amazon.de/tegut oder über die Amazon App aufgeben. Die Lieferung erfolgt von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr und ist für Einkäufe ab 50 Euro kostenlos. Für kleinere Bestellungen ab 20 Euro fällt eine Liefergebühr von 3,99 Euro an.Neben Zutaten für regionale Spezialitäten wie zum Beispiel Duckefett und Speckkuchen finden Kund:innen auch eine große Anzahl an lokalen Leckereien im tegut... bei Amazon Sortiment, darunter Hessischen Handkäse, Äpfelwein oder Grüne Soße. Daneben gibt es eine große Produktauswahl für individuelle Ernährungsweisen wie vegetarische, vegane, laktosefreie oder proteinreiche Lebensmittel."Wir freuen uns sehr darüber, den beliebten Service in Zusammenarbeit mit tegut... erneut zu erweitern und ab sofort auch in Kassel anzubieten. So erhalten noch mehr Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, das vielfältige Angebot unseres Partners tegut... direkt nach Hause zu bestellen," sagt Mark Hübner, Country Manager Amazon Fresh & Groceries Marketplace in Deutschland. "Prime-Mitglieder in Kassel profitieren damit von einem komfortablen Einkaufserlebnis und können sich unter anderem auf viele regionale und Bio-Produkte freuen."Thomas Wingenfeld, Amazon-Projektleiter bei tegut...: "tegut... denkt seit jeher innovativ und setzt sehr erfolgreich auf eine Omnichannel-Strategie, das heißt, wir bieten den Kunden zusätzlich zum stationären, klassischen Einkauf im Supermarkt auch die Möglichkeit, seine Lebensmittel des täglichen Bedarfs online zu kaufen. Dieser für uns noch relativ neue Vertriebsweg wird sehr gut angenommen, weshalb wir jetzt das Liefergebiet noch einmal erweitern und mit Kassel ein ganz neues Gebiet aufschalten können."Der Raum Kassel ist der Neuzugang unter den Regionen, die Prime-Mitgliedern eine Bestellung bei tegut...bei Amazon ermöglichen. Der Service ist bereits in großen Teilen Frankfurts und Südhessens verfügbar. Kund:innen können unter www.amazon.de/lebensmittelundmehr überprüfen, ob ihre Postleitzahl im Einzugsgebiet für das Angebot von Amazon und tegut... liegt.Mehr über PrimeWeltweit genießen mehr als 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kund:innen in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und der Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern Amazon Fresh zur Verfügung, damit sie ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Bio-Produkten sowie allen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs bequem online erledigen können. Darüber hinaus können Kund:innen im südhessischen Raum im tegut...bei Amazon Webshop oder über die Amazon App bei einer lokalen tegut... Filiale online bestellen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime (http://www.amazon.de/prime) 30 Tage lang gratis nutzen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Amazon.de/about (http://www.amazon.de/about) und folgen Sie @AmazonNews (https://twitter.com/amazonnews?lang=de).Pressekontakt:ZUCKER. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0Fax +49 (30) 247 587 - 77amazon@zucker.berlinwww.zucker.berlinOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell