Von der Sonne geküsst: Der neue Blistex Sun 50+ Ultra bietet sehr hohen Sonnenschutz für die empfindliche Lippenhaut (FOTO)

Egelsbach (ots) - Pünktlich zum Beginn der Sommersaison bringt Blistex einen neuen Sonnenschutz-Stift mit besonders hohem Lichtschutzfaktor speziell für die Lippen auf den Markt. Der neue Sun 50+ Ultra ist der erste Blistex Lippenbalsam mit sehr hohem Lichtschutzfaktor und schützt vor UVA-und UVB-Strahlen. Die besondere Formulierung enthält neben einer speziellen Kombination von UVA- und UVB-Filtern zudem Vitamin E und spendet langanhaltende Feuchtigkeit.Warme Sonnenstrahlen tun Körper und Seele gut, insbesondere nach einem langen Winter. Sie verbessern nicht nur das Wohlbefinden, sondern wirken sich auch positiv auf das Immunsystem, den Hormonhaushalt und die Knochengesundheit aus. Doch die wärmende Sonne hat auch ihre Schattenseiten - buchstäblich: Ohne ausreichenden Schutz trocknet die Haut in der Sonne schnell aus, verliert an Elastizität und neigt zu vorzeitiger Faltenbildung und anderen Anzeichen der sonnenbedingten Hautalterung.Schutzbedürftige SonnenterrassenBesonders die sehr dünne Lippenhaut benötigt daher spezielle Pflegeprodukte, die sie vor UV-Strahlen schützt. Da die Lippen keine Pigmentzellen besitzen, können sie sich nicht aus eigener Kraft gegen Sonneneinstrahlung schützen. Als sogenannte "Sonnenterrassen", die durch ihre leicht vorstehende Position stärker von direkter Sonneneinstrahlung betroffen sind, haben die Lippen im Gegensatz zur Haut an Körper und Gesicht keine Eigenschutzzeit. So bezeichnet man die Zeitspanne, die man ohne Schutz in der Sonne verbringen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Selbst dunklere und somit von Natur aus besser gegen die Sonne gewappnete Hauttypen sollte daher auf ausreichenden Schutz der Lippenpartie - und natürlich auch des restlichen Körpers - achten. Das betrifft insbesondere die Unterlippe, die im wahrsten Sinne ein "Hotspot" für UV-Strahlen ist.Gut geschützt an der See und im SchneeDer neue Blistex Sun 50+ Ultra wurde speziell für die Sonnenschutzbedürfnisse der zarten Lippenhaut entwickelt: Eine spezielle Pflege-Formel mit hochwirksamem UVA- / UVB-Breitband-Filtersystem bietet durch die Verwendung von fünf chemischen UV-Filtern intensiven Schutz. Der sehr hohe Lichtschutzfaktor schützt die Lippen so nicht nur am Strand, im Schwimmbad oder beim sommerlichen Radeln - sondern auch in winterlicher Höhensonne beim Ski- oder Snowboard-Fahren. Denn nicht nur Wasseroberflächen, auch Schnee reflektiert die Sonne besonders stark. Vor einem 90er Jahre-Sunblocker-Look mit Streifen im Gesicht muss sich auf der Piste dennoch niemand fürchten: Die Textur des Blistex Sun 50+ Ultra ist so konzipiert, dass er trotz sehr hohen Sonnenschutzes keinen weißen Film auf den Lippen hinterlässt. Vitamin E ergänzt die Formulierung um eine Extraportion Pflege. Für spürbar geschützte und gepflegte Lippen - in jeder Saison.Erhältlich ist das Neuprodukt seit März 2020 in ausgewählten Drogeriemärkten und im LEH zu einer UVP von 2,45 EUR.Vielfältige Lippenpflege vom SpezialistenBlistex ist bereits seit mehr als 70 Jahren DER Lippenpflege-Spezialist mit einer vielfältigen Bandbreite an hochwertigen Produkten: Seine funktionalen Lip Repair Produkte wie Blistex Lippenbalsam, Blistex MedPlus Tiegel und MedPlus Stick sind wahre SOS-Helfer mit Sofort-Wirkung bei spröden und trockenen Lippen, die schnelle Pflege-Hilfe benötigen. Auch sie sind, wie die beiden Blistex Lip Infusions, natürlich frei von Mineralölen. Bei der regelmäßigen Pflege im Alltag sorgen die Blistex Lip Care Produkte wie der Blistex Classic mit hochwertigen und reichhaltigen Inhaltsstoffen stets für natürlich schöne Lippen und intensive Pflege.Pressematerialien zum Download finden Sie hier: https://lion.box.com/s/e6fcxmbtz8ql8cr39xbvdmjt59vuarhiÜber BlistexDas auf hochwertige Lippenpflege spezialisierte Familienunternehmen Blistex wurde im Jahr 1947 gegründet und ist seit 1967 in Oak Brook, Illinois ansässig. Hier befinden sich Hauptsitz, Verwaltung und das moderne Forschungs- und Produktionszentrum, wo neue Rezepturen entwickelt, getestet und hergestellt werden. In Deutschland und Österreich wird Blistex seit den 1970er Jahren exklusiv durch das mittelständische Markenartikelunternehmen delta pronatura vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt in vierter Generation weltweit circa 350 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Zum Markenportfolio von delta pronatura gehören neben Blistex unter anderem auch die erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bullrich und Bi-Oil. Weitere Infos zu delta pronatura unter www.deltapronatura.de (http://ots.de/5kaN2b)Pressekontakt:Pressebüro Blistexc/o MSL Germany, Otto-Meßmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainKatharina Marg & Khatira SchokoriT: +49 69 6612456-8370katharina.marg@mslgroup.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145491/4627321OTS: BlistexOriginal-Content von: Blistex, übermittelt durch news aktuell