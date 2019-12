Von Skipass bis Kaiserschmarrn - Das kostet ein Tag Skifahren für die ganze Familie* (FOTO)

Frankfurt (ots) - Seit dem Wintereinbruch hierzulande ist in vielen Regionen dieSkisaison eröffnet! Und damit ist genau die richtige Zeit, um einen Blick aufdie Preise in beliebten Skiregionen zu werfen. Wie teuer der Skipass, dieSkiausrüstung sowie die Übernachtungskosten sind und wo der Kaiserschmarrn nichtnur auf die Hüfte, sondern auch ein Loch ins Portemonnaie schlägt, zeigtFeWo-direkt®, seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub imFerienhaus.DEUTSCHLANDMit wenig Geld viel Spaß im Schnee und auf der Piste: Familien, die imWinterurlaub auf das Budget achten möchten, sind in den Wintersportregionen imSauerland, dem Bayerischen Wald und im Allgäu genau richtig. Hier sind diePreise moderat und es gibt zahlreiche Ermäßigungen für Kind und Kegel. DieSkiausrüstung für Kinder gibt es schon ab elf Euro und den HüttenklassikerKaiserschmarrn für unter acht Euro. Auch bei den Tagesskipässen könnenwintersportbegeisterte Familien mit günstigen Preisen rechnen, so kostet eineLiftkarte im Skigebiet Willingen pro Tag 31 Euro für einen Erwachsenen. Auchwenn Deutschland für einen Familien-Skiurlaub generell günstiger ist, befindetsich das beliebteste deutsche Skigebiet, das Garmisch-Classic in Garmisch-Partenkirchen, im preislichen Mittelfeld. Für den Tagesskipass und dieSkiausrüstung müssen Erwachsene hier 74 Euro pro Person einplanen.ÖSTERREICHSkiurlaub in Östereich steht für Herzlichkeit, Gastfreundschaft und natürlichKaiserschmarrn. Die Alpen gelten als schneesicher, sind teilweise aber auchpreisintensiver als die deutschen Skigebiete. Vor allem Skipässe schlagen hierzu Buche: Im Skigebiet Lofer in der Urlaubsregion Salzburger Land kostet einTagesskipass für Erwachsene beispielsweise 45 Euro pro Person, im Zillertal zehnEuro mehr. Für die kleinen Skihelden zahlen Eltern etwa die Hälfte. Für dieAusrüstung müssen Erwachsene in Lofer 35 Euro, im Zillertal 23 Euro pro Personeinplanen. Für die Kleinen kostet die Skiausrüstung 19,50 bzw. 14 Euro pro Kind.Vor allem in den kleineren Wintersportorten fühlen sich Familien wohl. Sie sindmeist nicht so überlaufen und bieten trotzdem zahlreiche Angebote wieKinderskischulen und Funparks. Auch für die Stärkung ist im Mutterland desKaiserschmarrns gesorgt, eine Portion der leckeren Mehlspeise gibt esbeispielsweise ab sieben Euro im kleineren Skigebiet Ötztal in Tirol.SCHWEIZIn den Schweizer Bergen gibt es zahlreiche kinderfreundliche Wintersportregionenund das Tourismusangebot ist voll auf Familien ausgerichtet. Hindernisparcours,Zauberteppiche, Schnee- Karussells und Kinderländer sorgen bei Groß und Kleinfür actionreiche Skitage. Skifahren ist in der Schweiz mit einer langenTradition verbunden, aber im Vergleich zu deutschen Wintersportorten ist derFamilien-Winterurlaub in der Schweiz kostspielig: So müssen Familienbeispielsweise für einen Skitag mit Übernachtung im Ferienhaus in Grindelwald imBerner Oberland rund 172 Euro pro Erwachsenem und rund 102 Euro pro Kindeinplanen. Für eine Portion Kaiserschmarrn zahlt eine hungrige Familie nocheinmal 17 Euro.Über FeWo-direktDie Webseite www.fewo-direkt.de wird betrieben von der HomeAway UK Limited,Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt,eine Vrbo-Marke und Teil der Expedia Gruppe, ist seit mehr als 20 Jahren Expertefür Ferienhausurlaub. Im HomeAway-Netzwerk stehen einzigartige Unterkünfte inzahlreichen Ländern weltweit zur Auswahl. Weitere Infos unterwww.fewo-direkt.de. © 2019 Vrbo. All rights reserved. The Vrbo and HomeAwaylogos are trademarks of HomeAway.com, Inc. All other trademarks are the propertyof their respective owners.Pressekontakt:Susanne Dopp, Vrbo, Tel.: +49 (0) 69 348 723 536, E-Mail:sdopp@vrbo.comPressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Milena Müller-Kraus, Tel.: +49 (0) 30 - 44 31 88 - 28, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/83422/4456679OTS: FeWo-direktOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell