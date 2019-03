Von Singultus bis somatoforme Schmerzstörungen / Deutscher Schmerz- und Palliativtag bot ein vielfältiges Programm (FOTO)

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) -Welche seltenen Komplikationen können bei Palliativpatientenauftreten und wie können Ärzte ihre Patienten am Lebensende würdevollbegleiten? Kann hinter chronischen Schmerzen eine seltene Erkrankungwie Morbus Fabry stecken? Und wie erkennen Ärzte Gewalt in sozialenBindungen? Diesem Fragenkomplex widmete sich unter anderem der 30.Deutsche Schmerz- und Palliativtag und zeigte damit dieThemenvielfalt der zahlreichen Veranstaltungen.Zum Thema "Persistierender Singultus in der palliativen Situation"sprach beispielsweise DGS-Vizepräsident Dr. Norbert Schürmann. Diechronische Zwerchfellspastik, die sich durch typisches "Hicksen"äußert, trete bei etwa 6 bis 8 Prozent der Palliativpatienten auf.Damit sei es zwar ein eher seltenes, aber doch sehr belastendesSymptom. Ursachen können laut Schürmann Tumoren desGastronitestinaltrakts ein, Erkrankungen des ZNS oder der Psyche oderauch eine Tumorkachexie. Im Gegensatz zu einem akuten Singultus, dermeist kurz anhalte und selbstlimitierend sei, dauere einpersistierender oder chronischer Singultus länger als 48 Stunden anund könne in Schlafstörungen, Depression und Erschöpfungszuständeresultieren. Je nach Ursache ist laut Schürmann keine kausaleTherapie möglich, jedoch könnten Neuroleptika wie Gabapentin,Domperidon oder Haloperidol Linderung verschaffen. Vor allem habesich die Kombination aus Gabapentin und dem Muskelrelaxans Baclofenbewährt. Zusätzlich könnten Maßnahmen wie Hypnose oder Akupunktur dieTherapie unterstützen. Da manche Medikamente den lästigen Schluckaufauslösen könnten, sei dies unbedingt zu prüfen.Hilfe leisten beim Sterben: Therapieoptionen am Lebensende"Wir Ärzte sollen Hilfe leisten beim Sterben, aber nicht zumSterben", machte Dr. med. Eberhard Albert Lux von der Klinik fürSchmerz- und Palliativmedizin Lünen in seinem Vortrag"Therapieoptionen am Lebensende" deutlich. In der Öffentlichkeitwürden die Themen Sterbebegleitung und Sterbehilfe, also Beihilfe zurSelbsttötung oder Tötung auf Verlangen, oftmals vermischt. Dabeiseien die beiden Felder aber klar zu trennen. Um Ärztinnen und Ärzteneine Orientierung bei ihrer schwierigen Aufgabe der Begleitung vonschwerstkranken und sterbenden Patienten geben, veröffentlicht dieBundesärztekammer seit 1979 "Grundsätze der Sterbebegleitung", dieArt, Umfang und Grenzen der ärztlichen Behandlung am Lebensendebestimmen. Darunter vor allem Lindern von Schmerzen, Übelkeit undAtemnot. Um dem Patienten das Sterben zu erleichtern, liegt dasHauptaugenmerk auf einer adäquaten Schmerztherapie, dazu eventuelleine vorübergehende Sedierung, um Unruhe und Verwirrtheit zu lindern- was letztlich auch die Symptomlast bei Angehörigen undPflegekräften mindere, so Lux.Aus Erfahrung weiß er: Viele Patienten und auch Angehörige sinddankbar, wenn Ärzte möglichst frühzeitg offen mit ihnen darübersprechen, was zur Symptomlinderung möglich ist. "Viele wollen keinelebensverlängernden Maßnahmen oder weitere Therapien, sondern einfachin Ruhe einschlafen. Dann lassen Sie das zu." Wichtig sei, alleMaßnahmen gründlich zu dokumentieren, um nicht dem Verdachtausgesetzt zu sein, man habe Patienten getötet. "Das gilt auch fürdie Höhe der Dosis bei Medikamenten. Die muss sich am Symptomorientieren."Neuropathische Schmerzen: Es kann ein Morbus Fabry dahintersteckenDass neuropathische Schmerzen viele Ursachen haben können,erläuterte DGS-Vizepräsidentin Dr. med. Silvia Maurer bei einemLunchsymposium. Die häufigsten seien Diabetes und Alkoholmissbrauch,sie stellen in 80 Prozent der Fälle die Ursache. Allein andiabetischer Polyneuropathie leiden laut Maurer in Deutschland etwa3,5 Millionen Menschen. Insgesamt ist Neuropathie nach Kopf- undRückenschmerz die dritthäufigste Ursache für Arztkonsultationen. Inder Regel haben Betroffene einen langen Leidensweg hinter sich, bisdie Diagnose gestellt wird, im Durchschnitt suchten sie acht Ärzte inzehn Jahren auf. Dabei sei die Diagnose relativ leicht zu stellen.Neben Schmerzfragebögen (wie etwa bei derOnline-Dokumentationsplattform iDoc Live®) eigne sich auch einStreich-Test mit Wattebausch: "Beim neuropathischen Schmerz liegtimmer eine Nervenschädigung vor, die zu Allodynie oder Hyperalgesieführt. Dann löst schon das Berühren mit einem Wattebausch Schmerzenaus", erklärte Maurer. Unter diesen positiven sensorischen Phänomenenlitten Patienten deutlich mehr als an den negativen wie vermindertesOberflächen-, Vibrations- oder Temperaturempfinden. Maurer behandeltselbst Neuropathie-Patienten und weiß: Auch Medikamente undInfektionen können eine Neuropathie auslösen, darunterChemotherapeutika, antiretrovirale Medikamente, manche Antibiotika(etwa Ethambutol, Isoniazid oder Chloramphenicol) sowie Substanzenwie Thiouracil, Nitrofurantoin, Disulfiram zur Therapie derAlkoholabhängigkeit oder HIV-Medikamente.Eine ausführliche Anamnese sei daher unabdingbar - manchmal steckeauch eine andere Erkrankung dahinter, etwa die lysosomaleSpeicherkrankheit Morbus Fabry wie Prof. Dr. med. Thomas Duning,Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie,Uniklinik Münster im Anschluss erläuterte. VieleMorbus-Fabry-Patienten würden mit den unterschiedlichsten Symptomenbei verschiedene Fachärzten vorstellig, ein häufiges Symptomdarunter: neuropathischer Schmerz. "Doch wenn die einzelnen Symptomenicht als Paket betrachtet und miteinander in Verbindung gebrachtwerden, ist die Diagnose schwierig", so Duning. Bis zu 18 Jahre könnees dauern, bis ein Arzt die Erbkrankheit erkenne. Für die Zuhörerhatte Duning einen einfachen "Fabry-Fakten-Check" im Gepäck: "Hat einPatient schon als Kind neuropathische Schmerzen, kann nicht schwitzenund zeigt am Bauch kleine rot-lila Pünktchen - ziehen Sie einenMorbus Fabry in Betracht!" Sicherheit kann dann ein Blut- oderGentest bringen.Gewalt in engen sozialen Bindungen: Ärzte sollten nachfragenImmer häufiger sehen Ärzte und Psychotherapeuten in ihren PraxenOpfer häuslicher Gewalt - zu über 80 Prozent Frauen, aber durchausauch Männer, wie Diplom-Sozialarbeiterin Petra Wolf, Leiterin desFrauenhauses Frauen helfen Frauen e.V. in Bad Kreuznach, im Rahmeneiner weiteren Veranstaltung berichtete. Gewalt in engen sozialenBeziehungen (GesB) umfasst neben körperlicher und sexueller Gewaltauch psychische und ökonomische: Von Kontrolle und Abwertung überIsolation und Eifersucht bis hin zur Verweigerung eines Kontozugangs.Oft sind die Folgen offensichtlich und relativ schnell zutherapieren: Schmerzende Hämatome, Prellungen, ein gebrochener Arm.Nachhaltiger und schwerer zu erkennen sind dagegen die psychischenFolgen, die von Angststörungen und Depressionen übergastrointestinale Beschwerden bis zu somatoformen Schmerzstörungenreichen. "Viele Opfer neigen auch zu gesundheitsgefährdendenÜberlebensstrategien wie Zigaretten-, Alkohol- undMedikamentenmissbrauch", ergänzte DGS-Vizepräsidentin Silvia Maurer.Hätten Ärzte einen Verdacht auf GesB, sollten sie das Thema behutsamansprechen und niederschwellig Hilfe anbieten.Laut Maurer sind viele Betroffene froh gefragt zu werden. Lässt der hektische Praxisalltag kein längeres Gespräch zu, könne es helfen Visitenkarten oder Informationsflyer mit einer Anlaufstelle abzugeben. Als wichtigen Erfolgsfaktor sieht sie die interdisziplinäre Vernetzung. "Wesentlich für alle Praxen und Kliniken ist ein funktionierendes Netzwerk, eine gute Kooperation mit Beratungsstellen, Frauenhäusern, der Polizei und anderen."