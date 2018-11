Hannover (ots) - Die Kirchenunionen von Lutheranern undReformierten im 19. Jahrhundert waren Vorboten des ökumenischenAufbruchs im 20. Jahrhundert. Diese Auffassung teilt der pfälzischeKirchenpräsident Christian Schad mit dem evangelischenTheologieprofessor Michael Beintker. Durch die Überwindung derinnerevangelischen Unterschiede seien die Unionen bis heuteSchrittmacher des Zusammenwachsens der Konfessionen. So verdanke sichauch die europaweite Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischenLutheranern, Reformierten, Unierten und Methodisten seit derLeuenberger Konkordie von 1973 den Unionsbildungen des 19.Jahrhunderts.Schad beleuchtete entsprechend in seinem Bericht auf derVollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen (UEK) in Würzburg die200-Jahr-Feiern der Unionen der Mitgliedskirchen, die 2017 und 2018stattgefunden haben. Der Kirchenpräsident ist Vorsitzender desPräsidiums und der Vollkonferenz der UEK.Unierte Identität bestehe darin, die reformatorische Verwurzelungim Zeugnis der Heiligen Schrift stark zu machen, erklärte ChristianSchad. Die weiterhin bestehenden Unterschiede zwischen denevangelischen Konfessionen hätten keinen kirchentrennenden Charaktermehr, im Gegenteil: "Sie werden jetzt als das sichtbar, was sie inChristus sind - geistlicher Reichtum zum Segen der ganzenChristenheit", so der Kirchenpräsident.Das Zusammenwachsen der Amtsbereiche von UEK und VELKD (VereinigteEvangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands) im Kirchenamt derEvangelischen Kirche in Deutschland verlaufe harmonisch undkonstruktiv, so Schad. Das gute Miteinander der Gliedkircheninnerhalb der EKD zeige sich auch an der ab dem 1. Advent 2018geltenden Neuordnung der gottesdienstlichen Texte und Lieder sowieder dazu herausgegebenen Arbeitshilfen. Darüberhinaus stehe 2019 derEntwurf einer neuen, gemeinsamen Taufordnung an.Der Kirchenpräsident erinnerte in seinem Bericht desweiteren andie vielfältigen Aufgabenbereiche der UEK. Dazu zählen unter anderemdas Evangelische Predigerseminar Wittenberg, der Berliner Dom, dieEvangelische Forschungsakademie, die Historische Kommission zurErforschung des Pietismus, die Europäischen Bibeldialoge, dieSchwesternschaft der Evangelischen Frauenhilfe Potsdam/Stralsund unddie Vergabe des Karl-Barth-Preises.Die UEK ist ein Zusammenschluss von zwölf Kirchen unierten,reformierten und lutherischen Bekenntnisses in der EvangelischenKirche in Deutschland. Die UEK hat rund zwölf MillionenKirchenmitglieder, die Vollkonferenz ist ihr höchstes Gremium. Diesergehören 103 Mitglieder an.Würzburg, 9. November 2018Pressestelle der UEKPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell