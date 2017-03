Baden-Baden (ots) -In unzugänglichen Alpentälern hatten die Menschen überJahrhunderte hinweg keine andere Möglichkeit, als auf die Heilkraftder Natur zu vertrauen. Das Kräuterwissen war tief im Alltag derBergbewohner verwurzelt - bis es im 20. Jahrhundert von der modernenSchulmedizin verdrängt wurde. Heute erleben die Kräuter der Alpeneine Renaissance. "Kräuterwelten - In den Alpen" wird am 26. März um20:15 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss um 21 Uhr folgt "Kräuterwelten -In der Provence". Heimische Duftblüten und Würzkräuter machen dieProvence weltweit zur Marke. Auf dem Geschäft mit dem Lavendelgründet heute eine ganze Industrie. (Die Folgen wurden 2016 auf ARTEerstausgestrahlt)Ein Kraut gegen jedes Zipperlein"Kräuterwelten - In den Alpen" von Bärbel Jacks besucht Menschenin vier Ländern der Alpenregion, die sich dafür einsetzen, dass altesKräuterwissen nicht verlorengeht und eine moderne Anwendung findet.Naturheilpraktikerin Astrid Süßmuth zeigt ihre "Outdoor-Apotheke" derÖtztaler Alpen. Dabei erfährt der Zuschauer auch etwas über dasgiftigste Kraut Europas, den Blauen Eisenhut, auch das Arsen desMittelalters genannt. In den Berchtesgadener Alpen gräbt WurzengraberHubsi Ilsanker wie vor 400 Jahren nach den geschützten Enzianwurzeln,genehmigt durch ein historisches Sonderrecht. Im schweizerzischenGraubünden baut Drogistin Astrid Thurner als Pionierin ein ganzesEdelweißfeld an, um die antioxidativen Wirkstoffe der hochalpinenPflanze für ihre eigene Kosmetiklinie zu nutzen. Im Centrum fürBiomedizin in Innsbruck haben Forscher eine neue Edelweiß-Substanzentdeckt: Leoligin, ein Stoff, der die Behandlung vonGefäßkrankheiten revolutionieren könnte. Und in den Dolomiten inSüdtirol bringt Gourmetkoch Franz Mulser den Geschmack der Alm aufdie Teller.Gefährdetes Markenzeichen"Kräuterwelten - In der Provence" von Ilka Franzmann zeigt dieDuftblüten und Würzkräuter, die die Provence weltweit zur Markemachen. Bei Sault nahe dem Mont Ventoux leuchten die Täler undHochebenen violett: In der Hitze Südfrankreichs blüht und duftet derLavendel. Doch die Glasflügelzikade hat bereits die Hälfte derAnbaufläche zerstört. Der Film besucht einen kämpferischen Bauern,der nicht ans Aufgeben denkt und Mittel gegen das gefräßige Insekterprobt. Rund um Nizza liegt das Gebiet von Parfumeurin DelphineThierry. Sie kreiert ein exquisites Parfum, das das Aroma der Coted'Azur in sich trägt. Im Luberon trifft die Kamera auf eineerfinderische Provencalin: Catherine Pisani züchtet ganze 60 SortenBasilikum. Und in Aix-en-Provence transformiert Molekularkoch PierreReboul erdige Küchenkräuter in ein knallbuntes Produkt der HauteCuisine oder würzt seine Aniskreation mit Oregano.Fotos über www.ARD-Foto.de. Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell