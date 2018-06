Von Sanya nach London: Erster Flug am 12. Juli - 12,5 Stunden direkt

- Erste reguläre Strecke von Hainan nach Europa von der CAACeröffnetSanya, China (ots/PRNewswire) - Am 13. Juni hielten die Verwaltungvon Sanya und China Southern Airlines in Sanya eine Pressekonferenz.Auf dieser wurde bekanntgegeben, dass der erste Direktflug von Sanyanach London am 12. Juli stattfinden und hierfür das Großraumflugzeug"Airbus A330-200" eingesetzt wird. Dies ist die erste reguläreStrecke und erste internationale Linie aus der Provinz Hainan nachEuropa, die die Civil Aviation Administration of China (CAAC) nachden Entscheidungen über die Errichtung der Hainan-Freihandelszone(Freihandelshafen) und die visafreie Einreise für 59 Länder eröffnethat.Die zwei Rundflüge mit der Kennung "CZ651/652" dauern pro Flugetwa 12,5 Stunden. Der Sanya-London-Flug wird an Donnerstagen undSonntagen angeboten: ab Sanya um 13:15 Uhr mit Ankunft in London um18:45 Uhr, und ab London um 22:10 Uhr mit Ankunft in Sanya um 16:00Uhr am Folgetag (Zeitangabe jeweils nach Ortszeit). Bei dem Flugkommt das Großraumflugzeug "Airbus A330-200" mit vier 4"Cocoon"-Sitzplätzen erster Klasse, 24 Business-Class-Sitzplätzen und187 Economy-Class-Sitzplätzen zum Einsatz. Jeder Sitzplatz ist miteinem 9 Zoll großen persönlichen Bildschirm ausgestattet.Der Hainan-Zweigbetrieb von China Southern Airlines betreibtinsgesamt 35 in Sanya und Haikou basierte Flugzeuge und bedient 61Strecken, darunter die Strecken Sanya-Guangzhou-Osaka undHaikou-Guangzhou-Seoul. Von Hainan aus werden 35 in- und ausländischeStädte angeflogen, auch werden 37 inländische Frachtzielorte mitBezug zum Markt Hainan angeflogen.Hainan hat sich 2017 auf die Entwicklung des Inbound-Reiseverkehrseuropäischer Touristen konzentriert - es sieht in Europa den sich neuherausbildenden ausländischen Touristenmarkt. Seit 01. Mai 2018 giltdie visafreie Einreise; mehr als 19.115 visafreie Touristen konntenseitdem begrüßt werden. Bis heute sind 24 Direktflüge von Sanya nachRussland, Indonesien und in andere Länder eingerichtet worden. Fürdie Zukunft wird mit einer noch größeren Zahl ausländischer Touristengerechnet und werden noch mehr Direktstrecken von Hainan Airlineserwartet.Von zuständiger offizieller Seite heißt es, dass Europa für Sanyaeinen sich neu herausbildenden ausländischen Touristenmarktdarstellt. Der Sanya-London-Direktflug kann einen Beitrag zurErrichtung der Hainan-Freihandelspilotzone (Freihandelshafen)leisten, indem er Sanyas Rolle in der "Belt and Road"-Initiative vollausgestalten hilft.China Southern Airlines hat eine Vereinbarung über einestrategische Kooperation mit Hainan Huizhong International TravelService Co., Ltd. unterzeichnet. Ziel dieser ist es, über eine "Air +Travel Agency" den Bedarf an Outbound-Reiseprodukten europäischerTouristen zu decken und zu einem reibungslosen Betrieb desSanya-London-Direktflugs beizutragen.Pressekontakt:Fiona+86-15867394018Original-Content von: Sanya tourism development committee, übermittelt durch news aktuell