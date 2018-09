Köln (ots) -"Mister Bonn" Friedrich Nowottny, "Hallo Ü-Wagen"-Moderatorin CarmenThomas, der kürzlich verstorbene "Tatort"-Erfinder Gunther Witte, derlangjährige "Presseclub"-Moderator und Intendant Fritz Pleitgen,"Rockpalast"-Legende Peter Rüchel oder die kürzlich verabschiedeteFernsehchefredakteurin Sonia Seymour Mikich: Sie und viele weitereprägten den WDR in besonderer Weise. Ob hinter den Kulissen oder aufSendung, im Hörfunk oder Fernsehen. In der Reihe "WDR Geschichte(n)"(Redaktion: Karin Kuhn / Udo Grätz) befragen Klaus Michael Heinz undKlaus Martens 14 prominente Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus denverschiedensten Bereichen in jeweils einstündigen Interviews übersich und ihre Zeit im Westdeutschen Rundfunk.So verrät zum Beispiel der ehemalige WDR-Journalist Rolf Bringmann,was es mit dem "Krawattenerlass" in der "Monitor"-Redaktion der1970er-Jahre auf sich hatte und wie er mit seinen jungen KollegenUlrich Wickert und Rüdiger Hoffmann versuchte, mehr Spaß in diePolitikberichterstattung zu bringen. Oder Carmen Thomas, die erstegroße Sportmoderatorin im deutschen Fernsehen, die erzählt, wie sienach ihrem "Schalke 05"-Versprecher einem "Shitstorm im drittenAggregatszustand" ausgesetzt war - und wie sie in 20 Jahren "HalloÜ-Wagen" lernte, Kritik für sich zu nutzen. Wie erlebte FriedrichNowottny, der wohl populärste deutsche Fernsehjournalist seiner Zeit,die Bonner Amtsjahre als Studioleiter? Worin sah "Weltverbesserin"Sonia Seymour Mikich ihren Auftrag als langjährige Redakteurin desMagazins "Monitor"? Und wann kamen Gunther Witte eigentlich die Ideenzu Kult-Formaten wie dem "Tatort" oder der "Lindenstraße"?Damit diese und viele weitere Erinnerungen erhalten bleiben, wurdedas Projekt "WDR Geschichte(n)" ins Leben gerufen: Im Fokus derInterviewreihe stehen Menschen, die ihre aktive WDR-Karriere beendetund den Sender in besonderer Weise mitgestaltet haben. Menschen, dieim Hörfunk oder Fernsehen tätig waren und dort neue Programmeerfunden oder legendäre Sendungen präsentiert haben. Ebenso Menschen,die den WDR hinter den Kulissen geprägt und dort ihre Spurenhinterlassen haben. Die WDR-Zeitzeuginnen und -Zeitzeugen erzählen inInterviews mit den aktiven WDR-Journalisten Klaus Michael Heinz undKlaus Martens ihre Lebens- und Rundfunkgeschichte. In denpersönlichen Gesprächen berichten sie von ihren persönlichenPrägungen, Erlebnissen, Erfolgen und Schwierigkeiten. Durch vielekleine Facetten entsteht so die umfassende Geschichte des WDR undseiner bekannten Programminhalte. Die Verbindung von persönlicherBiografie, kulturgeschichtlichen Referenzen und WDR-Bezügen machendiese Interviewreihe zu einem besonderen Dokument derMediengeschichte.Sendehinweis:Freitag, 05.10.2018, WDR Fernsehen23.30 Uhr Hansjürgen Rosenbauer (Je später der Abend,Kulturweltspiegel)0.30 Uhr Friedrich Nowottny (Bericht aus Bonn)1.30 Uhr Rolf Bringmann (Aktuelle Stunde, Linie K, Abnehmen in Essen)2.30 Uhr Carmen Thomas (Hallo Ü-Wagen)3.30 Uhr Helga Kirchner (WDR-Mittagsmagazin)4.30 Uhr Gunther Witte (Tatort, Lindenstraße)5.30 Uhr Fritz Pleitgen (Presseclub)Freitag, 12.10.2018, WDR Fernsehen23.30 Uhr Sonia Seymour Mikich (Monitor)0.30 Uhr Axel Beyer (Die Rudi Carrell Show, Geld oder Liebe,Schmidteinander)1.30 Uhr Nikolaus Brender (Weltspiegel)2.30 Uhr Gert K. Müntefering (Pan Tau, Die Sendung mit der Maus)3.30 Uhr Peter Rüchel (Rockpalast)4.30 Uhr Gabriele Krone-Schmalz (Kulturweltspiegel)5.30 Uhr Günter Rohrbach (Das Millionenspiel, Acht Stunden sind keinTag, Holocaust)Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationCarla SchmidtTelefon: 0221 220 7124Mail: carla-johanna.schmidt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell