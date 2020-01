Von der Risikoanalyse direkt zum Abschluss: Digitale Gewerbeversicherung mailo AG und Plattform Thinksurance kooperieren

Köln (ots) - Seit Anfang des Jahres können die digitalen und individuellanpassbaren Versicherungslösungen für Unternehmer und Gewerbetreibende der mailoVersicherung auch über Thinksurance abgeschlossen werden. Damit erweitert diePlattform ihr Portfolio um einen neuen digitalen Anbieter.Thinksurance - ehemals Gewerbeversicherung 24 - hat sich auf die Fahnegeschrieben, Versicherern und Vertrieblern dabei zu helfen, ihre Produktivitätzu steigern und damit Zeit zu sparen: Von der Risiko- und Bedarfsanalyse überAngebotserstellung und -vergleich bis hin zur vollständigen Dokumentation unddem Abschluss. Mit Hilfe der Technologien der Plattform werden Versicherer undVertriebe bei der vollständigen Digitalisierung des Vertriebsprozessesunterstützt."Thinksurance hat eine unvergleichliche Marktabdeckung beiGewerbeversicherungen", weiß Armin Molla, Vorstand Vertrieb, IT und Marketingder mailo Versicherung AG. "Sie kooperiert nicht nur mit etabliertenUnternehmen, sondern auch mit neuen und digitalen Wettbewerbern, wie eben dermailo. Wir freuen uns sehr, dass Makler, Assekuradeure und Vertriebler nun dieMöglichkeit haben, unsere Versicherungslösungen digital und direkt überThinksurance abzuschließen. Der gesamte Vertriebsprozess wird abgedeckt und dieThinksurance Plattform ist einfach eine extrem gute Lösung für alleMarktteilnehmer", so mailo-Vorstand Molla. "Thinksurance freut sich, mit mailoeinen Partner auf der Plattform zu begrüßen, der als digitaler Versicherer mitFokus auf einfache Produkte und schlanke Prozesse natürlich optimal zu unspasst", ergänzt Florian Brokamp, Mitgründer und Geschäftsführer vonThinksurance.Dieser Prozess ermöglicht Versicherern den direkten Zugang zum Vertriebsnetz.Die Möglichkeiten der datengesteuerten Optimierung von Produkt und Preis, sowiedas Vertriebscontrolling und Steuerung in Echtzeit deckt sich mit denKompetenzen des digitalen Versicherers: Gewerbe geht einfach, digital und inEchtzeit.Pressekontakt:Kontakt mailo:Armin MollaVorstand Vertrieb, IT und Marketingmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: armin.molla@mailo.groupTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agKontakt Thinksurance:Christopher Leifeld, Mitgründer und GeschäftsführerThinksurance GmbHRotfeder-Ring 560327 FrankfurtE-Mail: christopher.leifeld@thinksurance.deTelefon: +49 69 900 219 127Weitere Informationen unter www.thinksurance.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135793/4504146OTS: mailo Versicherung AGOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell