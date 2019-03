Von Rekord zu Rekord: zum 4. Mal in Folge für die Deutsche Vermögensberatung (FOTO)

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) -Enormes Wachstum aus eigener Kraft und durch Steigerung derVertriebsstärke- DVAG-Konzern steigert Umsatz um 16,4 Prozent auf fast 1,6Milliarden Euro- Gewinn erreicht Bestmarke mit einem Zuwachs um 3,1 Prozent auf202,0 Millionen Euro- Bestand weiter auf Rekordniveau: Gesamtvolumen liegt bei 205,3Milliarden Euro (+ 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr)- Vertriebskraft deutlich auf über 5.000 Direktionen undGeschäftsstellen ausgebaut- 8 Millionen Kunden vertrauen auf die DVAG- Optimale Ausgangssituation für 2019: Nachhaltiges Wachstum wirdfortgeführtAndreas Pohl, Vorsitzender des Vorstands der DeutschenVermögensberatung AG, gibt das vierte Rekordjahr in Folge bekannt:"2018 war ein außergewöhnliches und erfolgreiches Jahr für die DVAG.Unser Umsatz ist um 16,4 Prozent gewachsen und wir konnten damit dasvierte Rekordergebnis in Folge erreichen! Dies ist vor allem auch demEngagement unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater zuverdanken. Meine ganze Anerkennung gilt dieser großartigen Leistung!Im harten Wettbewerb machen unsere Vermögensberater durch eine engeKundenbeziehung den entscheidenden Vorteil aus."Das beste Ergebnis der UnternehmensgeschichteNach drei Rekordjahren in Folge hat die UnternehmensgruppeDeutsche Vermögensberatung ihr Wachstumstempo abermals deutlichgesteigert. Der größte eigenständige Finanzvertrieb Deutschlands mitSitz in Frankfurt erzielte ein Umsatzplus um hervorragende 16,4Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Auch der Konzernjahresüberschussist mit 202,0 Millionen Euro um 3,1 Prozent größer als im Vorjahr,und damit der höchste aller Zeiten. Aufgrund von Spitzenwerten in denEinzelsegmenten legte der Gesamtbestand der betreuten Verträge um 6Prozent auf 205,3 Milliarden Euro Gesamtvolumen zu.Maßgeblich für das Spitzenergebnis 2018 waren die ausgezeichnetenBeratungserfolge der bestehenden Vertriebsorganisation der DVAG. Sietrug mit einem prozentualen Umsatzwachstum über Vorjahresniveau undeinem Zuwachs im Bestand um 3,2 Prozent zum Erfolg der DeutschenVermögensberatung bei. Zusätzlich hatte der Ausbau derVertriebsstärke durch Einbindung des bisherigen Exklusiv-Vertriebsder Generali (EVG) in vielen Geschäftsbereichen Anteil an denRekordergebnissen des Konzerns.Andreas Pohl dazu: "Es freut mich sehr, dass mit der Integrationdes EVG-Vertriebs über 2.700 neue Kolleginnen und Kollegen der DVAGihr Vertrauen schenken und unser schlagkräftiges Team verstärken! DasErfolgsjahr 2018 zeigt, dass wir vieles richtig gemacht und dieHerausforderungen des EVG-Übergangs exzellent gemeistert haben.Gemeinsam leben wir den Zusammenhalt des Familienunternehmens!Gemeinsam mit den neuen Partnerinnen und Partnern und auch auseigener Kraft werden wir weiterhin erfolgreich wachsen.""Pole-Position" für die VertriebsstärkeDie Kennzahl Ausbau der Vertriebsorganisation ist einer derwichtigsten Eckpfeiler für ein stabiles Wachstum und denlangfristigen Erfolg der Deutschen Vermögensberatung. 2018 setzteAndreas Pohl in diesem Bereich mit der EVG-Integration einen weiterenMeilenstein in der über 40-jährigen Unternehmensgeschichte. DerKonzern hat damit seine Marktposition deutlich vor den Wettbewerbernausgebaut. Die Zahl der Direktionen und Geschäftsstellen wuchs starkim gesamten Konzern auf 5.006. 17.000 selbstständige hauptberuflicheVermögensberater der Deutschen Vermögensberatung betreuen rund 8Millionen Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung.Dynamisches Wachstum in allen BereichenTrotz herausfordernder Rahmenbedingungen bleibt die DeutscheVermögensberatung Gruppe in allen Bereichen weiter auf Erfolgskurs.Der Gesamtbestand der betreuten Verträge in den SpartenLebensversicherung, Bausparen, Investmentanlagen ist unterBerücksichtigung der Beiträge in den sonstigen Versicherungen und derBaudarlehen um 6 Prozent auf nunmehr 205,3 Milliarden EuroGesamtvolumen (Vorjahr: 193,7 Milliarden Euro) gewachsen.Ein bedeutendes Geschäftsfeld der DVAG ist dasVersicherungsgeschäft mit den Bereichen Alters- undHinterbliebenenversorgung, Absicherung der Arbeitskraft, Gesundheitund Pflege sowie Vermögensabsicherung. Das Neugeschäft erhöhte sichum 7,4 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro Beitragsaufkommen. DerVersicherungsbestand (gebuchte Beiträge) liegt inzwischen bei 8,4Milliarden Euro, ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent.Erfolgreiche Geschäftsbereiche auf einen Blick- Lebensversicherung: Entgegen allen Markttrends weist dasLebensversicherungsgeschäft erneut einen deutlichen Zuwachs imNeugeschäft um 14 Prozent aus- Staatlich geförderte Produkte: Im Segment der staatlichgeförderten Produkte konnte die DVAG ihren Marktanteilausweiten. Im Neugeschäft mit der Riester-Rente ist die DVAGnach vorläufigen Angaben des GDV mit über 82.400 vermitteltenVerträgen und 28 Prozent Marktanteil weiterhin unangefochtenerMarktführer. Im Rürup-Neugeschäft baute die DVAG mit rund 10.000vermittelten Verträgen den Marktanteil auf 13 Prozent erneut aus- Investmentfonds: Bedingt durch die turbulenten Zeiten amAktienmarkt am Jahresende erzielte die DVAG trotz Rückgängen imNeugeschäft und performancebedingter Wertminderungen einenzufriedenstellenden Zuwachs um 0,7 Prozent im Bestand- Baufinanzierung und Bausparen: Das Unternehmen entwickelte sichin diesen Segmenten sehr positiv. Das Neugeschäft in derBaufinanzierung steigerte sich um 5,6 Prozent auf 3 MilliardenEuro. Der Bestand im Bausparen erreichte einen soliden Zuwachsvon 7 Prozent.Wachstumsimpulse durch InnovationAls größter eigenständiger Finanzvertrieb agiert der Konzern DVAGals Innovationstreiber im Markt. Mit detailliertem Marktwissendarüber, was die Menschen in ihren persönlichen finanziellenFragestellungen bewegt, ist das Ziel die Entwicklung von Produkten,die unmittelbar auf die Kundenbedürfnisse eingehen.- Im Frühjahr 2018 wurde das Allfinanzkonzept der DVAG um eineKomponente erweitert. Kunden haben zur Ergänzung ihrerGeldanlage die Möglichkeit des Vermögensaufbaus mit physischemGold höchster Qualität. 2018 haben bereits fast 10.000 Kundenvon diesem Angebot Gebrauch gemacht und über 32 Millionen Euroin Gold angelegt- Im Bereich der Investmentfonds reagierte das Unternehmen auf dieherausfordernden Marktbedingungen und entwickelte gemeinsam mitder Partnergesellschaft DWS ein neues Angebot, exklusiv für dieKunden der DVAG. Das Produkt "Champions Select" funktioniertnach dem Prinzip eines Dachfonds, enthält aber ausschließlichund unabhängig vom auflegenden Anbieter Fonds mit erstklassigenRatings. In den ersten Wochen seit Fondsauflage wurden bereitsrund 100 Millionen Euro angelegt- Ein besonderes Highlight entwickelte das FrankfurterFamilienunternehmen im Bereich der Lebensversicherung mit demPartner AachenMünchener. Im VASP (Vermögensaufbau &Sicherheitsplan) und in weiteren Lebensversicherungsproduktenkann der Kunde eine (teilweise) Anlage seiner Sparbeiträge inphysischem Gold wählen- Wachstumsimpulse im Schaden- und Unfallsegment setzten zudemProduktfortentwicklungen wie die VSP(Vermögenssicherungspolice). Sie zeichnet sich in ihrer neuenVariante durch vielfältige Leistungsverbesserungen aus, unteranderem auch durch Aufnahme eines neuen Bausteins "ElektronikPrivat"- Mit der Deutschen Verrechnungsstelle setzte die DVAG weitereImpulse im Firmenkundengeschäft. Spezialisiert aufprofessionelles Rechnungsmanagement für Handwerk und Mittelstandwickelt die Gesellschaft über ihre Online-Plattform inzwischenein jährliches Forderungsvolumen von mehr als 100 Millionen Euroab. Im Berichtsjahr konnten über 600 neue Kunden aus dermittelständischen Wirtschaft gewonnen werden- Ausbildung und Wissen sind zentrale Erfolgsfaktoren der DVAG.Seit zehn Jahren nimmt das Unternehmen zudem bei derakademischen Ausbildung eine Alleinstellung ein. 2018 fand das10-jährige Jubiläum der Kooperation der Fachhochschule derWirtschaft (FHDW) und der Deutschen Vermögensberatung statt. Alseinziger Finanzvertrieb bietet die DVAG einen exklusivenBachelor-Studiengang an, dessen Lehrplan ganz auf denFinanzvertrieb zugeschnitten ist. 2019 wird dies ganz im Sinneder aktuellen Bildungslandschaft weitergeführt: Die FHDW Marburgwird ein berufsbegleitendes Master-Studium anbieten, das auchAbsolventen anderer Hochschulen offensteht.Ausblick 2019: Erfolgreiche Strategie wird fortgeführtSeit Unternehmensgründung liegt der Fokus des FrankfurterFinanzvertriebs darauf, die Vermögensberater in jeder Hinsichtbestmöglich für die Beratung auszustatten und in ihremadministrativen Aufwand zu entlasten. Dies betrifft dieBereitstellung eines wettbewerbsfähigen Produktangebotes ebenso wiedie effiziente Gestaltung der gesamten Geschäftsabwicklung zwischenKunde, Vermögensberater und Anbieter. Darüber hinaus zählen die Aus-und Weiterbildung, die IT- und Marketingunterstützung, die Abwicklungder monatlichen Provisionsabrechnung bis hin zur Ausgestaltung undJustierung des gesamten Aufstiegs- und Vergütungssystems dazu. Inallen Bereichen gilt es, sich ständig weiterzuentwickeln, die Chancender Digitalisierung zu nutzen, innovativ zu sein und auf neueregulatorische Vorgaben oder veränderte Rahmenbedingungen bestmöglichzu reagieren.Obgleich zahlreiche Herausforderungen für das Geschäftsjahr 2019erwartet werden, zeigen sich die ersten Monate äußerstwachstumsstark. Andreas Pohl ist überzeugt: "Wir haben 2018 intensivin unsere Vertriebsstruktur und -stärke investiert und damit die DVAGin eine herausragende Marktposition gebracht. Bereits jetzt zeigenwir, was es heißt, Vorreiter zu sein." Erklärtes Ziel desVorstandsvorsitzenden ist: "Die Chancen, die sich uns 2019 bieten,werden wir ergreifen. Wir werden hinterfragen und weiterentwickeln,vorantreiben und mitgestalten. Wir werden weiterhin mit aller Kraftdaran arbeiten, die Angebote und Leistungen für unsereVermögensberater und unsere Kunden zu optimieren. Denn unser großesgemeinsames Ziel ist es, auch weiterhin zu wachsen und nocherfolgreicher zu werden!"Weitere Informationen: www.dvag.com/geschaeftszahlenÜber die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563, E-Mail:Birgit.Rajchart@dvag.comSimon Kuklinski, Tel.: 069 2384-7505, E-Mail:Simon.Kuklinski@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell