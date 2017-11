Köln (ots) -Gegensätze ziehen sich an - oder eben nicht: Vom 30. November anzeigt ONE die BBC-Kult-Comedy "Uncle" über die ungewöhnlicheHassliebe zwischen einem neurotischen Zwölfjährigen und seinemabgehalfterten Onkel. Der britische Stand-up-Star Nick Helm brilliertdarin als erfolgloser Musiker, der irgendwann den Absprung verpassthat, erwachsen zu werden.Während dieser Andy mal wieder seinen Weltschmerz über eine Trennungtheatralisch auslebt, wird er von seiner Schwester Sam (DaisyHaggard) gebeten, sich um seinen Neffen Errol (Elliot Speller-Gillot)zu kümmern. Für Andy ist das die Höchststrafe: Mit Kindern kann ergenerell nichts anfangen, und sein neunmalkluger Neffe, quasi derInbegriff von "nicht cool", ist ihm ohnehin ein Gräuel. Aus demersten Chaosnachmittag erwächst so eine echte Hassliebe, in der sichdie scheinbaren Gegensätze Andy und Elliot immer wiederzusammenraufen müssen, um das zu erreichen, was sie sich gerade inden Kopf gesetzt haben. Dumm nur, dass das selten das Gleiche ist."Uncle" erzählt mit seinen gegensätzliche Protagonisten aufurkomische Weise und mit bewusst derbem Tonfall von denexistenziellen Fragen des Lebens wie Reife, Moral, Liebe undVerantwortung. Die Idee zur Serie stammt von Oliver Refson und LilahVandenburgh, sie wurde von Baby Cow Productions produziert und fürBBC Three entwickelt. Ihre Premiere feierte sie 2014. Neben denHauptdarstellern Nick Helm, Daisy Haggard ("Episodes") und ElliotSpeller-Gillot sind in wiederkehrenden Rollen "Game of Thrones"-StarGemma Whelan, Kult-Comedian Dylan Moran ("Black Books") und "DowntonAbbey"-Ensemblemitglied Raquel Cassidy zu sehen.ONE zeigt "Uncle" ab dem 30. November als Deutschlandpremiere. Alledrei Staffeln mit 19 Folgen laufen jeweils donnerstags um 22.15 Uhrin Doppelfolgen. Alle Folgen gibt's dann auch on demand bei Funk, demjungen Angebot von ARD und ZDF.Fotos unter ard-foto.deDie ersten beiden Episoden von "Uncle" können im Vorführraum der WDRPresselounge angesehen werden: https://presselounge.wdr.dePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und Information0221 2204603sven.gantzkow@wdr.dehttps://twitter.com/WDR-PresseOriginal-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell