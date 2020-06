Mainz (ots) -Samstag, 4. Juli 2020, 12.15 Uhr ErstausstrahlungSchwaz funkelt und glänzt in der Sonne. Der Sommer in der Tiroler Silberstadt wird mit vielen Festen gefeiert, immer begleitet von traditioneller Küche. 3sat zeigt die Dokumentation "Sommer in Schwaz" von Anita Lackenberger am Samstag, 4. Juli 2020, 12.15 Uhr, in Erstausstrahlung.Die vielen Vereine der Stadt Schwaz - ob Schützen, "Kasettlfrauen" oder Musik - präsentieren sich gern und geben den Sommerprozessionen immer ein besonderes Lokalkolorit. Das erste große Fest im Schwazer Sommer ist die Fronleichnamsprozession. Nur zwei Wochen später zieht die Herz-Jesu-Prozession durch die Stadt. Am Abend vorher werden die Bergspitzen rund um Schwaz traditionell mit Herz und Kreuz beleuchtet.Im Mittelpunkt des Hohen Frauentages am 15. August stehen die "Kasettlfrauen". "Kasettl" wird die Unterinntaler Festtagstracht genannt, die nur gemeinsam mit Kasettlhut, Kasettlbeutel, Seidenschürze und Kropfkette, meist mit Granatstein, perfekt ist. Die Schwazer "Kasettlfrauen" sammeln Mitte August Kräuter, die sie dann für den Hohen Frauentag zu Sträußen binden. Die Kräutersträuße sollen die Kraft des Sommers nach der Segnung in der Kirche in die Haushalte bringen.All diese Tage und Feste werden mit traditioneller Küche gefeiert: Da gibt es Speckknödelsuppe und Pfundsgröstl, wie das Tiroler Gröstl in Schwaz heißt, und nicht zu vergessen die Zillertaler Krapfen - hausgemacht, versteht sich. Ob Prozession, Sommerfest oder spektakuläres Theater wie das Schwazer Knappenspiel, es lässt sich immer etwas unternehmen in der Tiroler Stadt. Im Silberwald werden Pilze und Schwarzbeeren gesammelt. Und wer genau schaut, entdeckt schöne Stein- oder Herrenpilze. Mit viel Geduld werden auch die Schwarzbeeren, die in Schwaz auch "Moosbeeren" heißen, gepflückt: Denn nichts schmeckt besser als ein frisches Steinpilzgröstl und als Nachspeise die "Moosbeerenboscha", die ganz sicher eine blaue Zunge hinterlässt.Der Abschied vom Sommer wird schließlich mit einem spektakulären Almabtrieb gefeiert. Aus dem Karwendel wird das Vieh in einem Tagesmarsch nach Schwaz gebracht. Beim Einzug sind die Tiere mit Blumenkronen, Latschengipfel und Tannenbuschen geschmückt. Dann werden die letzten Sommerfrüchte im Garten des Franziskanerklosters geerntet, und der Sommer verabschiedet sich aus Schwaz.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sommerinschwazVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/xZi/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4636963OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell