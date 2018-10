Von der Ostsee bis nach Berlin: Diese Reise-Hotspots stehen auf der Urlaubs-Wunschliste der Deutschen in diesem Herbst ganz oben (FOTO)

Berlin (ots) -Kaum sind die heißen Monate vorbei, träumen einige Menschen schonvom nächsten Sommerurlaub. Das gilt aber nicht für alle: VieleDeutsche bevorzugen mittlerweile die Herbstmonate, um einewohlverdiente Auszeit zu genießen. Das zeigt eine aktuellerepräsentative Studie von Wyndham Hotels & Resorts in Kooperation mitdem Marktforschungsunternehmen INNOFACT unter 1.040 Befragten inDeutschland. 57 Prozent der Deutschen bevorzugen zum Verreisen diegoldene Jahreszeit, da viele andere Menschen zu dieser Zeit arbeitenund seltener Urlaub nehmen. Da es im Herbst an den Urlaubsorten nichtso überfüllt und der Aufenthalt günstiger ist, ist diese Jahreszeitfür mehr als die Hälfte der Deutschen (54 Prozent) mittlerweile einebeliebte Alternative zum Sommerurlaub. Um sich im Herbst zuentspannen, müssen die Deutschen auch nicht weit reisen.Sightseeing, Wellness oder Wandern in der UmgebungBei der Wahl eines Urlaubsziels im Herbst würden sich 43 Prozentder befragten Deutschen für nahegelegene Ziele in Deutschland,Österreich und der Schweiz entscheiden, um einen kürzeren Anreisewegzu haben und sich schneller entspannen zu können. Die Küsten sowiedie Inseln von Ost- und Nordsee (28 Prozent), der Bodensee (22Prozent) und pulsierende Städte wie Berlin und München (22 Prozent)stehen auf der Urlaubs-Wunschliste der Deutschen im eigenen Land ganzoben. Nur etwa ein Drittel der Befragten (34 Prozent) reist im Herbstgerne in wärmere europäische Länder oder bevorzugt Langstreckenzielein Übersee. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen weiterhin, dass dieDeutschen es vorziehen, Regionen nahe der eigenen Heimat zu erkunden.Norddeutsche genießen im Herbst gerne eine frische Brise an derNordsee (41 Prozent) oder der Ostsee (35 Prozent), währendSüddeutsche die bayerischen Alpen (38 Prozent), den Bodensee (37Prozent) und den Schwarzwald (29 Prozent) als Reiseziele schätzen.Ein Großteil der jüngeren Deutschen (40 Prozent) würde sich eher füreinen Städte-Trip entscheiden als ihre Herbstferien auf dem Land zuverbringen.Mit Blick auf die Urlaubsaktivitäten verbringen die Deutschen amliebsten ihre Zeit mit Wandern oder Sightseeing in der Stadt (je 63Prozent) - die kühleren Temperaturen im Herbst kommen ihnen dabeientgegen. Für fast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) ist derHerbst die perfekte Jahreszeit für einen entspannenden Wellness- &Spa-Aufenthalt.Edwin Broers, Regional Vice President Central and Eastern Europevon Wyndham Hotels & Resorts, meint: "Ob für einen ausgedehntenUrlaub oder eine Auszeit in farbenfrohen Landschaften, der Herbstwird als Reisezeit immer beliebter. Dank der großen Vielfalt anReisezielen bieten Deutschland, Österreich und die Schweiz einehervorragende Ausgangslage für jeden Urlauber und jedeUrlaubsaktivität. Von ruhigen Landschaften, belebten Städten bis hinzu gemütlichen Rückzugsorten am Meer bieten die Länder alles füreinen unvergesslichen Herbsturlaub."Die perfekte Unterkunft für eine Herbstreise findenWyndham Hotels & Resorts besitzt ein umfangreiches Portfolio vonzehn Marken und über 100 Hotels in Deutschland, Österreich und derSchweiz. Im Norden laden Häuser wie das Wyndham Garden Wismar, einschönes Wellness- und Business-Hotel an der Ostsee, oder daskomfortable TRYP by Wyndham Lübeck Aquamarin in der Nähe der LübeckerAltstadt zum Entspannen am Meer ein. Die Hotels Super 8 München CityWest und Super 8 München City Nord, moderne und erschwingliche Häuserin der bayerischen Landeshauptstadt, liegen in der Nähe beliebterSehenswürdigkeiten. Wer eine stylische Einrichtungen und guteAnnehmlichkeiten vor Ort sucht, ist hier genau richtig. Für Reisende,die Eleganz und einen Hauch von Luxus bevorzugen, ist das WyndhamGrand Bad Reichenhall Axelmannstein eine gute Wahl. Ruhig in derFußgängerzone der Alpenstadt gelegen, ist es der perfekteAusgangspunkt für eine Wanderung in den Bergen. Im Herzen desSchwarzwaldes gelegen, nur eine Autostunde vom Bodensee entfernt, istdas Wyndham Garden Donaueschingen ein komfortables Hotel fürdiejenigen, die sich auf einen ruhigen Aufenthalt auf dem Landfreuen.Wyndham Hotels & Resorts in Deutschland und auf der ganzen Weltnehmen an Wyndham Rewards teil. Das Hoteltreueprogramm bietet über 58Millionen Mitgliedern - Tendenz weiter steigend - auf einfache Weisedas Sammeln und Einlösen von Prämienpunkten. Wyndham Rewards bietetals erstes Programm die Möglichkeit, über Punkte eine kostenloseÜbernachtung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unterwww.wyndhamrewards.com.Hier finden Sie eine Übersicht über das Wyndham Hotels & ResortsPortfolio: https://www.wyndhamhotels.com/de-deÜber die StudieFür die vorliegende Studie hat Wyndham Hotels & Resorts gemeinsammit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.040 Personen zwischen18 und 69 Jahren befragt. 