Von der Nische in die Breite: E-Mountainbike Boom im Tourismus - BILD

Mountainbike-Kongress in Saalbach Hinterglemm // Über Chancenund Risiken einer neuen Zielgruppe // Projekt20: Vision von 20Prozent Marktanteil am Sommertourismus für MountainbikeSaalbach-Hinterglemm (ots) - Wie viel Freizeitsport verträgtunsere Naturlandschaft? Drohen E-MTB Führerscheine? WelcheAuswirkungen hat der Mountainbike Tourismus auf eine Region? Undführt der Weg hin zu 20 Prozent Marktanteil für den Sommertourismus?Diese Themen beschäftigen den diesjährigen Mountainbike-Kongress inSaalbach Hinterglemm. Internationale Experten aus Wirtschaft,Tourismus, Industrie und Interessensverbänden diskutieren undreferieren über die Chancen und Risiken einer neuen Zielgruppe imSommertourismus.Der Trend der Nischen-Zielgruppe Mountainbiker geht klar inRichtung E-Bikes und somit auch hin zu einem massentauglichen Angebotfür die Allgemeinheit. Die Bike-Industrie hat das längst erkannt.E-Mountainbiking ist in aller Munde - thematisch präsent in jederAltersgruppe und demografisch nicht begrenzt auf ländliches oderstädtisches Gebiet. Nun muss der Tourismus nachziehen und die Chancenutzen aus einer Nische ein breitgefächertes Tourismusangebot zuschaffen. Die Vision lautet "Projekt20".Zwtl.: Projekt20 - Das Katapult des (E)MTB-Tourismus"20 Prozent Marktanteil am Sommertourismus im alpinen undvoralpinen Raum Europas" sollen nach der Vision des KongressInitiators Harald Maier in den nächsten Jahren erreicht werden."Derzeit liegt der Marktanteil im Schnitt knapp unter vier Prozent."Zwar hat das SalzburgerLand bereits einen Marktanteil von zehnProzent am Mountainbike Tourismus erreicht und einzelne Regionen wieSaalbach Hinterglemm liegen bereits darüber, trotzdem weiß man, "dassnoch sehr viel Potential in diesem Segment liegt. Die Themen, die imZuge des Mountainbike-Kongresses besprochen werden sind brandaktuellund betreffen jede Tourismusregion, die sich in Richtung Mountainbikepositionieren will", meint Wolfgang Quas, MarketingleiterTourismusverband Saalbach Hinterglemm.Ein leichter Weg zur Zielerreichung des Projektes wird es lautHarald Maier nicht, dennoch wird mit dem Projekt20 der ersteWegweiser in diese Richtung gesetzt. Die ersten Schritte sind nun diehorizontale Vernetzung zwischen Industrie, Tourismus,Interessensgruppen und Politik um gegenseitiges Verständnis zuerzeugen und Reibungspunkte zu vermeiden. Ein großes Stück Wegstreckeist dann zurückgelegt, wenn es gelingt, dass diese Parteienzusammenarbeiten und gemeinsam an einem Strang ziehen.Zwtl.: Unaufhaltsam?? entwickelt sich der Trend hin zu Mountainbiking als Breitensportund somit zu einer noch breiteren Nutzergruppe der Natur.Raumnutzungskonzepte und positive Lösungsansätze sind gefragt, um dieLand- und Forstwirtschaft, Natur und Wildtiere, sowie Grundeigentümerzu schützen. In einem Expertentalk diskutieren im Rahmen desMountainbike-Kongresses Forstwirte, Juristen, Journalisten undIndustrielle mit dem Publikum über die Risiken der neu entstehendenWald- und Wiesennutzer. Im Gespräch ist klar: Die breite Masse anBikern kommt sowieso! Es gilt nun Lenkungsmaßnahmen zu finden umKonflikte von vorherein zu vermeiden, anstatt die Welle abzuwarten.Overtourism - bei dem Biker zum Störfaktor für Einheimische werden -soll erst gar nicht entstehen. Erste Lösungsansätze wurden währenddes Expertentalks konstruktiv diskutiert.Zwtl.: Führerschein für E-Bikes?In dieser Frage waren sich Experten und das Auditorium einig:Nein! Aber: Klar ist, dass es an Aufklärungsarbeit bedarf.Fahrtechnikkurse sollen die Sicherheit auf dem Sportgerät erhöhen unddamit einher als positiven Nebeneffekt den Spaß steigern. Ein Appellan die Eigenverantwortung wird ausgerufen, doch die Freiheit sichselbst für oder gegen die Sicherheit auf dem neuen Sportgerät zuentscheiden, soll dem Einzelnen selbst überlassen bleiben.Conclusio: Mountainbiken wird sich in Zukunft unaufhaltsam zumBreitensport - ähnlich dem Skifahren im Winter - entwickeln.Initiativen wie der Mountainbike-Kongress in Saalbach Hinterglemmsollen dazu beitragen, das Bewusstsein dafür früh genug zu schaffen.