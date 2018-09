Von Napoleon Bonaparte und Winston Churchill geliebte Palast-Villa am Comer See -- eine der teuersten zum Verkauf angebotenen Immobilien in Europa, die zuvor für 100 Millionen Euro inoffiziell auf dem Markt war -- wird via Concierge Auctions zum Verka...

London (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions verkauft die VillaPassalacqua, eine Immobilie aus dem 18. Jahrhundert, die sich inMoltrasio an den Ufern des Comer Sees befindet. Das historischeAnwesen - eine der teuersten Immobilien in Europa und ein raresAngebot aus der italienischen Stiftung für Denkmalpflege ineinzugsbereitem Zustand, das über alle ordnungsgemäßen Genehmigungenund Zulassungen verfügt - gilt in Italien als nationales Monument undhieß im Laufe der vergangenen Jahrhunderte viele verschiedenePersönlichkeiten aus Politik, Kunst und Musik willkommen, darunterden britischen Premierminister Winston Churchill. Das Gebäude ist mitFresken des renommierten Malers des Neoklassizismus, Andrea Appiani,Hofmaler von Napoleon Bonaparte, ausgestattet. Die Villa, die zuvorinoffiziell um 100 Million Euro zum Verkauf stand, wird am 30.Oktober zu einem Mindestpreis von 20 Millionen Euro versteigert.Inmitten einer Anlage von 1,9 Hektar wurde die Villa ursprünglichals Vision des Grafen Andrea Luccini-Passalaqua umgesetzt, der diebesten Architekten und Designer des späten 17. Jahrhundertsbeauftragte, für ihn ein Wahrzeichen zu errichten. Das Haupthauswurde für den Empfang von Gästen konzipiert und bietet insgesamt26.501 Quadratfuß (2.462 Quadratmeter) an Gesamtfläche; darunterbefinden sich Empfangsräume mit Fresken und neun Suiten mitSchlafzimmern. Ein Gästehaus auf demselben Gelände ist mit weiterensechs Schlafzimmern auf 4.000 Quadratfuß (372 Quadratmeter)ausgestattet. Innen ist das Anwesen mit antiken Möbeln,venezianischen Kronleuchtern und exquisiten geschnitzten Deckenausgestattet, während Küchen und Badezimmer über ein modernes Finishverfügen. Unterhalb der Gärten befinden sich etwa 11.087 Quadratfuß(1.028 Quadratmeter) mit atemberaubenden Tunneln, Kellern undunterirdischen Räumlichkeiten und Gängen, die die Hauptvilla mit demSee verbinden. Dank dieser spektakulären unterirdischen Felstunnelkönnen Gäste den privaten Yachthafen und den See genießen, ohnejemals das Anwesen verlassen zu müssen. Im Außenbereich befinden sicheine Badeterrasse, die von Zitronen- und Olivenbäumen umgeben ist,sowie ein 200 Jahre altes Gewächshaus, 11 funktionierendeSpringbrunnen, makellose italienische Gärten und ein privates Dock.Der Komponist Vincenzo Bellini lebte von 1829-1833 in der Villaund komponierte während dieser Zeit die Opern Norma und Sonnambula.In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der Villa einige derglamourösesten Soireen Europas abgehalten, mit bemerkenswerten Gästenwie Winston Churchill.Moltrasio bietet eine Reihe von Bars, Geschäften und Restaurants,und die Stadt Como ist nur 10 Minuten vom Dorf entfernt. Mailand, mitseinem internationalen Flughafen, kann in unter einer Stunde, undLugano, jenseits der Schweizer Grenze, in nur 20 Minuten erreichtwerden. Das Anwesen bietet auch einfachen Zugang zu einigen derbesten Skigebiete der Welt, darunter St. Moritz, Zermatt, Mont Blancund die Dolomiten.Charlie Smith, European Advisor bei Concierge Auctions,kommentiert: "Diese Auktion bietet eine einmalige Gelegenheit, einStück Geschichte zu kaufen. Seit der Einführung eines attraktivenneuen persönlichen Steuersystems zu Beginn des vergangenen Jahreserweist sich Italien als immer beliebter werdende Option fürImmobilienkäufer aus Europa sowie dem Nahen und Fernen Osten. DieVilla ist eines der bedeutendsten Privathäuser im begehrtestenAbschnitt des Comer Sees, verfügt jedoch auch über ein erheblicheskommerzielles Potenzial, beispielsweise als Hotel, Privatclub oderVeranstaltungsort für Hochzeiten und andere Events."Das Anwesen ist täglich zwischen 13:00 - 16:00, nach Vereinbarung,zur Besichtigung geöffnet. Um eine Buchung vorzunehmen oder sich fürden Verkauf zu registrieren, besuchen Sie bittewww.conciergeauctions.com.Pressekontakt:Alice Lacey alice@relevanceinternational.com+442038688700Original-Content von: Concierge Auctions, übermittelt durch news aktuell