Von der Mitarbeiter-WG bis zur möblierten Wohnung auf Zeit / Recruitment, Mitarbeiterloyalität und Employer Branding: Immer mehr Unternehmen setzen auf das Thema Wohnung

München (ots) - Eine Mitarbeiter-WG für 4 Personen mit 4Schlafzimmern und großer Wohnküche: Das auf die mittel- undlängerfristige Vermietung möblierter Wohnungen auf Zeitspezialisierte Münchner Unternehmen Mr. Lodge hat für denMietwagenvermittler Sunny Cars jetzt zwei dieser Mitarbeiterwohnungenfür bis zu insgesamt acht Personen in München Pasing eingerichtet -und damit sein Möblierungs-Knowhow beim Business-Wohnen unter Beweisgestellt. Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Wohnraum, umqualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu binden. Laut eineraktuellen Studie bewerten sieben von zehn befragten Fachkräften (74Prozent) die Nähe der Arbeitsstelle zum Wohnort als wichtig oder sehrwichtig. Damit entscheidet dieses Kriterium am meisten darüber, wieattraktiv ein Unternehmen für Bewerber ist."Neben der Wohnortnähe kommt es bei Wohnungen für Fachkräfte aufeine funktionierende Möblierung und eine vollständige Ausstattungan", sagt Evelyne Lelowski, Leitung Einrichtungsservice bei Mr.Lodge. Das Unternehmen ist sowohl in der Vermietung von möbliertenWohnungen auf Zeit in München als auch im Immobilienverkauf tätig.Nach ihren Worten zahlen sich bei der Möblierung ein zeitloses Designund Materialqualität aus. Bedürfnisse und Zweckmäßigkeit wie bequemeund hochwertige Betten haben Priorität. Aktuelle Einrichtungstrendsspiegeln sich nach Aussagen der Expertin eher in Wohnaccessoireswider als in der Grundmöblierung."Mit dem eigenen Mitarbeiterhaus können wir für interessierteBewerber aus anderen Städten unsere Attraktivität als Arbeitgebersteigern", zeigen sich die Sunny Cars GeschäftsführendenGesellschafter, Kai Sannwald und Thorsten Lehmann, überzeugt. "Zudemist es uns damit auch möglich, kurzfristig neue Mitarbeitereinzustellen." Die Mitarbeiter-WG befindet sich in unmittelbarer Nähezum Firmensitz.Um Mitarbeiter zu rekrutieren und zu binden, setzen Unternehmenlaut Mr. Lodge immer öfter auf möblierte Wohnungen auf Zeit. FürMietzeiträume ab sechs Monaten können Fachkräfte so in der neuenStadt Quartier beziehen - ohne aufwändig eine Wohnung finden undeinrichten zu müssen. "Von rund 200 vermittelten möblierten Wohnungenpro Monat werden viele Wohnungen von Unternehmen für internationaleFach- und Führungskräfte angemietet", erklärt Norbert Verbücheln,Geschäftsführer beim Marktführer Mr. Lodge.Über Mr. Lodge: Wohnen auf Zeit in MünchenMit rund 3.000 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr undüber 25 Jahren Erfahrung ist Mr. Lodge der führende Anbieter vonmöbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung. Ob fürProjektmitarbeiter, Berufsanfänger, Expats oder Manager: über 80Mitarbeiter kümmern sich in 16 Sprachen darum, dass Wohnungssuchendeschnell und unkompliziert eine passende möblierte Wohnung finden.Dafür greift Mr. Lodge tagesaktuell auf rund 200 kurzfristigverfügbare Wohnungsangebote zurück. Allen Wohnungen gemeinsam sinddie individuelle Komplettausstattung und der flexible Mietzeitraum.Dieser reicht von einigen Monaten zur Zwischenmiete bis hin zumehreren Jahren. Darüber hinaus ist Mr. Lodge im BereichImmobilienverkauf tätig und hilft Eigentümern, Objekte optimal amMarkt zu platzieren. www.mrlodge.deÜber Sunny CarsDas inhabergeführte Unternehmen Sunny Cars bietet seinen Kundenbereits seit 25 Jahren weltweit Mietwagen an mehr als 8.000Urlaubsorten in über 120 Ländern an. Dabei arbeitet die Sunny CarsGmbH ausschließlich mit Vertragspartnern zusammen, die ihren hohenQualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Carsstehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Diewichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagenenthalten und sorgen für ein weltweit sorgloses Fahrvergnügen.