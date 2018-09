Erfurt (ots) -Haben Menschen bald Superkräfte? Können wir zukünftig staufreiAuto fahren? Werden wir es schaffen, Plastikmüll zu vermeiden? In derneuen Staffel "ERDE AN ZUKUNKFT" (KiKA) begibt sich Moderator FelixSeibert-Daiker erneut auf die Suche nach Antworten zu wichtigenZukunftsfragen, trifft dazu Wissenschaftler*innen und entwirftgemeinsam mit Experten*innen mögliche Bilder unserer Zukunft. KiKAzeigt die neuen Folgen ab 29. September jeden Samstag um 20:00 Uhr."ERDE AN ZUKUNFT" - Wald der Zukunft (29. September 2018): Fastein Drittel der Fläche in Deutschland ist bedeckt von Wald. In diesemwichtigen Ökosystem sind nicht nur viele Tieren und Pflanzen zuhause.Bäume filtern die Luft und das Wasser, sorgen für Sauerstoff undbeeinflussen das Klima. Doch die Wälder müssen bei uns in Zukunftauch einiges aushalten: mehr Wärme, mehr Trockenheit und mehr Stürme.Welchen Einfluss hat das auf sie? Was können wir für den Wald tun,der uns so viel an Wohlbefinden gibt?"ERDE AN ZUKUNFT" - Tschüss Stau (6. Oktober 2018): Baustellen,rote Ampeln und endlose Autokolonnen auf der Straße: Stau löst Stressaus und kostet Nerven. Warum gibt es dieses Phänomen überhaupt, wenndoch heute schon alles Mögliche automatisch gesteuert werden kann?Felix probiert mit Forscher*innen aus, wie Fahrer und ihre Autos mitStraßen und Ampeln, sogar mit Baustellen und Parkplätzen idealzusammenarbeiten können. Ein einzigartiger Versuch, Verkehr ideal zusteuern."ERDE AN ZUKUNFT" - Superstark als Maschinen-Mensch (13. Oktober2018): Maschinelle Körperteile und roboterartige Anzüge, sogenannteExoskelette, können uns heute schon Superkraft verleihen.Feuerwehrleute tragen damit kiloschwere Ausrüstung, gehbehinderteMenschen laufen wieder und selbst das Fliegen wird mit solchenAnzügen getestet. Was ist alles möglich? Felix erprobt imForschungslabor die Zukunft von Maschinen-Menschen."ERDE AN ZUKUNFT" - Plastikfreie Zukunft (20. Oktober 2018): EinWal verendet in Thailand mit 80 Plastiktüten in seinem Bauch. DerMüllstrudel im Pazifik ist viel größer als gedacht, viermal so großwie Deutschland. Jeden Tag erreichen uns neue Schockmeldungen. Dabeiist das weltweite Problem, Plastikmüll, schon lange bekannt. Warumwird nicht mehr dagegen getan? In vielen Bereichen haben wir uns anPlastik scheinbar gewöhnt. Dass es anders geht, erlebt Felix auf derNordseeinsel Föhr. Eine Zukunft ohne Kunststoffe muss keine Utopiesein: "Plastikfrei wird Trend"."ERDE AN ZUKUNFT" - Mit Drohnen in die Zukunft (27. Oktober 2018):Drohnen surren überall durch unseren Alltag: Sie sind Paketboten,Rettungshelfer, Transportmittel, Tierretter, Feuerwehr- undKameraleute oder unterhaltsames Spielzeug. Heute steckt hinter jederDrohne noch ein menschlicher Pilot, der sie steuern muss. In ein paarJahren sollen intelligente Flugobjekte das ganz allein schaffen. Wannkommt also die erste Unterwasser- oder die unbemannte Taxi-Drohne?Die neue Staffel "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) läuft ab dem 29.September immer samstags um 20:00 Uhr bei KiKA. Darüber hinaus sinddie Folgen des Wissensmagazins auf kika.de und im HbbTV mit dem RedButton abrufbar. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist ThomasMiles.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell