Erfurt (ots) - Es könnte so vieles so einfach sein, wenn maneinfach die Gedanken seines Gegenübers kennen würde. Schummeleien,Unstimmigkeiten und Missverständnisse würden der Vergangenheitangehören, wenn immer klar ist, was der andere wirklich meint. Wiedas Gedankenlesen Wirklichkeit werden könnte, ist nur eine von vielenFragen, denen Felix Seibert-Daiker in der neuen Staffel "ERDE ANZUKUNT" (KiKA) immer samstags um 20:00 Uhr bei KiKA nachgeht."ERDE AN ZUKUNFT" - Mit Datenbrillen unbekannte Welten erkunden!(25. Februar 2017)~ Was wäre, wenn Reisen in fremde Länder ohne großeKosten und lange Reisezeiten möglich wären? Oder eine coole Zeitreisezurück in die Vergangenheit? Neue Welten erleben, die es so nochnicht gab und das alles in 3D und mittendrin: Das sind dieVersprechungen der sogenannten virtuellen Realität, einer am Computererzeugten Welt. Neue Techniken sollen dies nun möglich machen. Felixstellt den neuen Hype auf den Prüfstand."ERDE AN ZUKUNFT" - Die Zukunft für den Wintersport (4. März 2017)An schönen Wintertagen rollen ganze Blechlawinen in die Skigebieteund sorgen schon bei der Anreise für massive Umweltverschmutzung,denn die Devise ist meist: So nah wie möglich mit dem Auto an denSkilift fahren. Kann Wintersport so überhaupt nachhaltig undumweltverträglich sein? Viele Pisten müssen mit Schneekanonenkünstlich beschneit werden, da es in den wenigsten Skigebieten nochausreichend schneit. Felix checkt, ob und wie der Wintersport derZukunft möglich ist."ERDE AN ZUKUNFT" - Alles Zucker (11. März 2017) Süßigkeiten,Schokolade, Gummibärchen, Eis, Bonbons, Kuchen, Zuckerwatte, Kekse.Jeder von uns vernascht rund 40 Kilo Zucker jedes Jahr. Empfohlensind aber leider nur 25 Gramm, also etwa sechs Stück Zucker am Tag!Das wären dann knapp zehn Kilo pro Jahr. Aber warum ist jeder von unsso heiß auf Süßes? Was macht der viele Zucker in unserem Körper? Undwie wäre es, mal ganz ohne all die süßen leckeren Sachen zu leben?Felix findet es heraus."ERDE AN ZUKUNFT" - Kann ich Gedanken lesen in Zukunft? (18. März2017) Gedanken lesen möchten viele. Bei Klassenarbeiten anderen insHirn gucken, ohne dass einer etwas merkt. Sofort wissen, wenn jemandlügt. Keine Missverständnisse mehr, keine Vorurteile. Und was ist mitMaschinen, die mit Gedanken gesteuert werden? Wie funktionierendiese? Ob Reden nur durch Gedanken-Übertragung, auch über weitereEntfernungen ganz ohne Handy möglich ist, klärt Felix in "ERDE ANZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" - Lernen in der Schule von Morgen (25. März2017) Wie werden Schüler in der Zukunft lernen? Gibt es dann nochLehrer oder hat jeder seinen persönlichen Stundenplan mit virtuellerLernbrille für Zuhause? Gibt es weiterhin Klassenarbeiten, Bücher,Unterrichtsfächer und Noten? Felix besucht die beste SchuleDeutschlands, um zu sehen, ob es hier schon gute Ideen für die Schulevon Morgen gibt: Er will von den Schülern der Grundschule auf demSüsteresch im niedersächsischen Schüttorf wissen, was an ihrer Schuleso besonders ist und was vielleicht noch besser werden muss, damit esin Zukunft die ideale Schule für alle Kinder gibt."ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) widmet sich den Fragestellungen rund umnachhaltiges Handeln. Kinder werden über zahlreiche Onlineangeboteauf erde-an-zukunft.de am Programm beteiligt und zum Mitdenken undAustauschen animiert.Das Magazin ist eine Produktion der tvision im Auftrag desKinderkanals von ARD und ZDF. Thomas Miles zeichnet für das Formatverantwortlich. Das Wissensmagazin ist immer samstags um 20:00 Uhrbei KiKA zu sehen.