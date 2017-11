Von der Leyen will Verteidigungsministerin bleiben

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wünscht sich, ihre Amtszeit für weitere vier Jahre fortsetzen zu können. "Ich stehe für die Truppe ein. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das spürt man, dass da eine gute Basis ist", sagte die Ministerin am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Sie würde sich freuen, wenn sie diese Aufgabe weiterführen könnte. Von der Leyen forderte zudem erneut mehr Geld für die Bundeswehr: "Wer nicht mehr Geld in die Bundeswehr investieren will, muss auch sagen: Wir lassen die Bundeswehr lückenhaft und nicht optimal ausgestattet. Das kann ein Parlament mit seiner Parlamentsarmee nicht machen." Grünen-Chefin Simone Peter sprach hingegen davon, dass die Jamaika-Unterhändler in Bezug auf die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr weit auseinander lägen. Auf die Frage, ob Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erfüllen solle, sagte Peter der Zeitung: "Wir sind nicht dafür, dass wir die NATO-Anforderungen erfüllen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur