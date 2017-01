Von der Leyen will Auslandszulage für Soldaten in Mali erhöhen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Weil sich die Sicherheitslage dramatisch verschlechtert hat, will Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Auslandszulage für die Bundeswehr-Soldaten in Mali erhöhen. Laut eines Berichts der "Bild" (Montag) schreibt das Einsatzführungskommando derzeit eine Lagebeurteilung für Mali. Anschließend soll der Zuschlag in Absprache mit dem Außen- und dem Innenministerium auf ein Niveau angehoben werden, das bislang nur Soldaten im Afghanistan-Einsatz zustand.

Die steuerfreie Zulage beträgt 110 Euro pro Tag. Den höchsten Auslandszuschlag (AVZ6) gibt es laut Besoldungsgesetz für "extreme Belastungen bei Verwendung zwischen den Konfliktparteien unter kriegsähnlichen Bedingungen".

