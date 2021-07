Von der Leyen verspricht Hochwasser-Betroffenen Hilfe

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Ländern Hilfe zugesagt und den Opfern ihr Mitgefühl ausgesprochen.



"Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer der verheerenden Überschwemmungen in Belgien, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden sowie bei denen, die ihr Zuhause verloren haben", hieß es in einem Tweet von der Leyens am Donnerstag. "Die EU ist bereit zu helfen." Betroffene Länder könnten den Katastrophenschutzmechanismus der EU in Anspruch nehmen.

Im Westen Deutschlands starben nach Dauerregen und Überflutungen mindestens 20 Menschen. Mehrere Orte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden von den Wassermassen verwüstet, Dutzende Menschen wurden vermisst./sow/DP/jha