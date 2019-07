Von der Leyen sichert Kroatien Unterstützung auf Weg zum Euro zu

ZAGREB/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Kroatien bei seinen Bemühungen um eine Aufnahme in den Schengenraum und die Eurozone unterstützen.



"Ich habe größte Achtung vor den enormen Anstrengungen, die Kroatien unternommen hat, um in den Beitrittsprozess zu kommen", sagte sie am Dienstag am Rande eines Treffens mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic in Zagreb. Sie stehe an der Seite des Landes, wenn es darum gehe, weiter voranzukommen.

Mit ihren Äußerungen machte von der Leyen deutlich, dass sie am Kurs des amtierenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker festhalten will. Dieser hatte zuletzt für einen Beitritt des südosteuropäischen EU-Landes zum Schengenraum geworben und sich auch mit Blick auf die Fortschritte Kroatiens in Richtung Euro optimistisch geäußert.

Der normalerweise grenzkontrollfreie Schengenraum umfasst gegenwärtig 26 europäische Staaten, darunter 22 EU-Mitgliedstaaten. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde bislang in 19 EU-Staaten eingeführt.

Ursula von der Leyen soll nach derzeitigem Stand zum 1. November die Amtsgeschäfte von Juncker übernehmen./aha/DP/jha