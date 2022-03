Von der Leyen rechnet mit mehreren Millionen Ukraine-Flüchtlingen

MADRID (dpa-AFX) - Russlands Krieg gegen die Ukraine wird nach Einschätzung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mehrere Millionen Flüchtlingen zur Folge haben. Schon jetzt seien mehr als 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, sagte die deutsche Politikerin am Samstag nach Gesprächen mit der spanischen Regierung in Madrid. "Und diese Zahl wird sich in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich noch vervielfachen." Es handele sich um unschuldige Frauen, Männer und Kinder, die vor dem skrupellosen und brutalen Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin flüchteten. "Sie brauchen unsere sofortige Hilfe", sagte von der Leyen.

Sie erinnerte daran, dass die EU-Staaten beschlossen hätten, den Menschen möglichst unbürokratischen Schutz für mindestens ein Jahr zu gewähren. Unter anderem sei ihnen auch der Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und zur Gesundheitsversorgung garantiert.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez betonte, "dass wir voll und ganz bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, so wie es Spanien jedes Mal getan hat, wenn es eine humanitäre Krise gegeben hat".

Von der Leyen bekräftigte zudem, dass die EU unabhängiger von Gas, Öl und Kohle aus Russland werden müsse. Dazu müsse die Versorgung diversifiziert werden, man müsse die Energie effizienter nutzen und es müsse massiv in erneuerbare Energien investiert werden. Zudem müsse Haushalten und Unternehmen, die mit hohen Energierechnungen zu kämpfen hätten, geholfen werden. Dies werde eines der Themen beim informellen EU-Gipfel Ende nächster Woche in Versailles.

Auch Sánchez sagte, "dass im Energiebereich dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen". "Gemeinsam haben wir heute einige Vorschläge aus Spanien geprüft, um dieser Spirale steigender Energiepreise ein Ende zu setzen."/wim/DP/nas