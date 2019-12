Von der Leyen kündigt Treffen mit Johnson an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson einen raschen Start der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit vereinbart.



"Wir werden uns Anfang 2020 treffen", schrieb von der Leyen am Dienstag nach einem Telefonat mit Johnson auf Twitter. "Großbritannien wird immer ein Freund, Partner und Verbündeter sein."

Johnson will sein Land am 31. Januar aus der Europäischen Union herausführen. Danach beginnt eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der sich für Bürger und Unternehmen praktisch nichts ändert. In dieser Zeit soll ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen ausgehandelt und ratifiziert werden. Die elf Monate sind allerdings dafür sehr knapp./vsr/DP/stw