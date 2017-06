Von der Leyen duldet Wehrmachtskult in Luftwaffengeschwader

Berlin (ots) - Wehrmachtsflieger und Nazi-Idol Werner Mölders wirdim "Luftwaffengeschwader 74" in Neuburg an der Donau weiterhingeehrt. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen istdarüber informiert und duldet es seit Jahren, wie Recherchen desARD-Politikmagazins Kontraste ergeben.So findet sich auf dem Gelände der Luftwaffenbasis Zell einGedenkstein für den Wehrmachtsoberst Mölders, an dem jährlich Feiernzu seinen Ehren stattfinden. Auch eine Unteroffziergemeinschaft hatsich nach Mölders benannt. Zudem heißt die Zeitschrift für dasLuftwaffengeschwader 74 "Mölderianer". An der Herstellung des"Mölderianers" wirken auch aktive Soldaten mit. Im "Mölderianer" wirdder Wehrmachtsoberst regelmäßig als "Vorbild in soldatischer undmenschlicher Hinsicht" hochgehalten. Es findet nachweislich auch eineenge Kooperation mit der "Mölders-Vereinigung e.V." statt, die seitJahren versucht, Mölders Rolle im NS-Regime zu verharmlosen.Die Bundesverteidigungsministerin duldet diese Traditionspflegebis heute. "Kontraste" hatte Ursula von der Leyen bereits Ende 2015mit dem "Mölders-Kult" konfrontiert. Damals sah die Ministerin keinenHandlungsbedarf und behauptete sogar, es würde dort "keineMölders-Tradition gepflegt". Das Ministerium teilte damals auch mit,man sehe keine rechtlichen Bedenken gegen eine Unterstützung der"Mölders-Vereinigung e.V.". Sie darf für ihre zweifelhafteTraditionspflege sogar Räume in der Neuburger Kaserne nutzen. Auf dieaktuelle Kontraste-Anfrage antwortet das Verteidigungsministeriumheute, eine Dienstvorschrift regele eindeutig, dass die Bundeswehrkeine Tradition zur Wehrmacht begründe. "Diesem Grundsatz ist auchdas Taktische Lufwaffengeschwader 74 verpflichtet." Die Ministerinhat keine weiteren Maßnahmen in diesem Fall angekündigt.Der Militärhistoriker Detlef Bald kritisiertVerteidigungsministerin von der Leyen: "Die Bedeutung des NamensMölders und die vor Ort gepflegte Traditionspraxis ist deswegen soungeheuerlich und skandalträchtig, weil bis zur obersten Führung, biszum Inspekteur und bis zur politischen Leitung, also bis zur FrauMinisterin, diese Dinge bekannt sind. In diesem Fall könnte man dieangesprochene Haltung, die die Ministerin ja selbst als Begriff sovorstellt, auch von ihr fordern."Dem Luftwaffengeschwader wurde 2005 vom damaligenVerteidigungsminister Peter Struck der Name "Mölders" aberkannt. AuchKasernen mit seinem Namen wurden umbenannt. Mölders war Mitglied inder berüchtigten Legion Condor. Zu Hermann Göring pflegte er eininniges Verhältnis und erhielt von Hitler den höchsten Militärorden.In einem Bundeswehrgutachten wurde Mölders bereits 2004 als nichttraditionswürdig eingestuft.Pressekontakt:rbb Kontraste030 9799322801kontraste@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell