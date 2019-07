Von der Leyen drängt auf Besteuerung von Tech-Riesen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Große Internetkonzerne sollen nach dem Willen von Ursula von der Leyen in Europa stärker besteuert werden.



"Es ist nicht akzeptabel, dass sie Profite machen und keine Steuern zahlen", sagte sie in ihrer Bewerbungsrede für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin am Dienstag im Europaparlament in Straßburg.

"Wenn sie profitieren wollen, müssen sie auch die Kosten tragen."

Die Einführung einer EU-Digitalsteuer war in den vergangenen Monaten am Widerstand Irlands und skandinavischer Staaten gescheitert. Derzeit wird auf Ebene der führenden Wirtschaftsmächte (G20) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an umfassenderen globalen Steuerreformen gearbeitet.

Von der Leyen stellt sich am Dienstagabend zur Wahl im Parlament.