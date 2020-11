Von der Leyen: Vertrag über Moderna-Impfstoff gegen Corona steht

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat einen Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Dosen des aussichtsreichen Corona-Impfstoffs von Moderna ausgehandelt.



Dies teilte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel mit. Der Vertrag solle am Mittwoch besiegelt werden./vsr/DP/stk