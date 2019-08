Von der Leyen: Herausforderungen in EU gemeinsam bewältigen

SOFIA (dpa-AFX) - Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Bulgarien zu gemeinsamen Bemühungen bei der Bewältigung der vor der Europäischen Union liegenden Herausforderungen aufgerufen.



Dazu gehörten die Digitalisierung, die demografischen Veränderungen, der Klimawandel sowie die Sicherheit. Bei der Migration sei ein neuer Anfang notwendig, sagte von der Leyen am Donnerstag in Sofia vor Gesprächen mit dem bulgarischen Regierungschef Boiko Borissow.

Borissow lobte die Zusammenarbeit mit der benachbarten Türkei sowie den Einsatz des bulgarischen Grenzschutzes und der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex bei der Verhinderung illegaler Migration.

Bulgarien ist seit 2007 Mitglied der EU. Von der Leyen reiste nach Sofia im Rahmen von Beratungen mit den EU-Mitgliedstaaten, bevor sie die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission dem EU-Parlament vorlegt. Die bulgarische EU-Kommissarin Marija Gabriel ist von der konservativ-nationalistischen Regierung auch als Mitglied für die künftige Kommission in Brüssel nominiert worden. Borissow sagte, Bulgarien strebe das Ressort Cybersicherheit an.

Bulgarien gehört nicht zu der EU-kritischen Visegrad-Gruppe aus Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei./el/DP/nas