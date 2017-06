Von der Leyen: Bundeswehr wird noch viele Jahre in Afghanistan sein

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet, dass die Bundeswehr noch viele Jahre in Afghanistan bleiben wird: "Selbst im Kosovo ist die Bundeswehr seit fast 20 Jahren stationiert. In Afghanistan müssen wir wahrscheinlich in noch längeren Zeiträumen denken", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). "Wir sollten nicht ständig fragen, wann wir abziehen können, weil das die Terroristen motiviert und die Menschen verunsichert, die ja gerne in der Heimat bleiben wollen."

Es sei "schwer, Afghanistan zu stabilisieren", sagte sie. "Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses leidgeplagte Land es schaffen kann. Wir brauchen Geduld und einen langen Atem." Die Ministerin betonte: "Wir werden nicht zulassen, dass die Terroristen die Oberhand gewinnen. Dies verlangt unsere Geduld und im Gegenzug selbstverständlich die volle Entschlossenheit der afghanischen Verantwortlichen." Die deutsche Beteiligung am Krieg in Afghanistan wurde vom Bundestag Ende 2001 auf Antrag der damaligen rot-grünen Bundesregierung beschlossen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur