Von LEGO-Robotern und dem Traumziel Mond / ESA-Astronaut Maurer besucht Partnerschule von OHB in Bremen (VIDEO)

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Bremen (ots) -Seit 2018 kooperiert OHB mit dem Ökumenischen Gymnasium inBremen-Oberneuland. Die Schule bietet ein MINT-Profil an, das es denSchülern erlaubt, ab der Klasse 10 den Schwerpunkt Luft- undRaumfahrt zu belegen. OHB sieht darin eine Chance zurNachwuchsförderung und unterstützt das Profil seit diesem Schuljahrregelmäßig mit Lehrkräften aus den eigenen Reihen. Am 7. Mai 2019 hatOHB im Rahmen der Kooperation einen besonderen Gast an die Schulegebracht: ESA-Astronaut Matthias Maurer hat den MINT-Schülern auserster Hand von der Faszination Weltraum berichtet.Pressekontakt:Günther HörbstLeiter Unternehmenskommunikation0421/2020-9438guenther.hoerbst@ohb.deOriginal-Content von: OHB SE, übermittelt durch news aktuell