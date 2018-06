Von Künstlicher Intelligenz über Robotics und Future Mobility bis zu Blockchain: Das waren die Highlights der CEBIT 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Hannover (ots) -Mit ihrem neuen Dreiklang aus Expo, Konferenz und Networking-Eventin Festival-Atmosphäre hat die neue CEBIT begeisternde Einblicke indie Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft geboten. Diegelungene Inszenierung machte die Topthemen der Transformation fürjeden Besucher erlebbar.Die Premiere der neuen CEBIT ist gelungen: Mehr als 2 800beteiligte Unternehmen, mehr als 600 Sprecher auf zehn Bühnen und 370Startups aus Europa, Afrika und Asien machten Hannover für fünf Tagezum Hotspot der Digitalisierung. Schon bei der "Welcome Night" am 11.Juni gab Bitkom-Präsident Achim Berg das Tempo vor: "Wir bewegen unsin faszinierenden Zeiten. Das Machbare überholt das Denkbare inriesigen Schritten!" Als weithin sichtbares Wahrzeichen dieserBewegung diente ein 60 Meter hohes Riesenrad von SAP mit 40 Gondeln,die nicht nur einen einzigartigen Blick auf den Jahrmarkt derDigitalisierung boten, sondern auch konkrete Anwendungsbeispiele fürKI, IoT & Co.Topthema Künstliche IntelligenzSelbstlernende Systeme waren ein Leuchtturmthema der CEBIT. Sozeigte Hewlett Packard Enterprise, wie Computer in kürzester ZeitMillionen von Krankheitssymptomen aus unterschiedlichen Quellenvergleichen können, um die optimale Medikation für einen Patienten zufinden. Bei IBM konnten die Besucher einen smarten Assistenten mitSprachsteuerung, Kameras und Sensoren kennenlernen, der den deutschenAstronauten Alexander Gerst bei seiner Mission auf der RaumstationISS unterstützt. Auch der digitale Workspace profitiert vonKI-Technologien: Assistenten wie Alexa oder Chatbots, die auf Zurufreagieren, erleichtern die Bedienung vieler neuer Software-Tools.Zudem präsentierten viele Aussteller Lösungen mit 360-Grad-Output fürkomplette Prozesse. Ein wichtiges Thema ist dabei auch dieDatensicherheit. Weil gefährliche Angriffe häufig vonMitarbeiterarbeitsplätzen ausgehen, stellten mehrere Ausstellerautomatisierte Security-Konzepte vor.Topthema RoboticsBesonders beeindruckend wirkt Künstliche Intelligenz, wenn sie voneinem Wesen mit menschenähnlicher Anmutung präsentiert wird: Derhumanoide Roboter "Pepper" von SoftBank Robotics reagiert aufmenschliche Gefühlsregungen und kann Fragen zu Produkten oderDienstleistungen beantworten. An der Schnittstelle zwischenWissenschaft und Wirtschaft stellten Forschungseinrichtungen auf derCEBIT ihre neuesten Entwicklungen vor. So präsentierte das KarlsruherInstitut für Technologie (KIT) den Roboter "ARMAR-6", dermenschlichen Kollegen beispielsweise mit der Bohrmaschine zur Handgeht, aber auch den Gebrauch neuer Werkzeuge durch Beobachtungerlernt. Wie Mensch und Roboter effizient und sicher in einerIndustrie-4.0-Produktion zusammenarbeiten können, demonstrierte dasDeutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Einbesonderes CEBIT-Highlight war die visionäre Keynote von MarcRaibert, Gründer und CEO der amerikanischen Firma Boston Dynamics.Was in diesem Boom-Bereich derzeit möglich ist, zeigte er mit einemvierbeinigen Roboterhund, der sich autonom durch unwegsames Geländebewegen kann.Topthema Internet of ThingsMit der 5G-Technologie steht der mobile Datenfunk vor einemQuantensprung. Die Datenkommunikation in Echtzeit macht vieleIoT-Anwendungen realisierbar, die auf der diesjährigen CEBIT Premierefeierten. So konnten die Besucher bei Vodafone erleben, wie per5G-Funk verbundene Roboter voneinander lernen können, obwohl sieviele Hundert Kilometer voneinander entfernt sind. Selbst mitSensoren ausgerüstete Lkw-Reifen werden künftig ein Teil des Internetof Things, wenn der Flottenbetreiber aus der Ferne Temperatur undDruck mit einer App überwachen kann. Auch die Themen "PredictiveMaintenance" und "Smart City" spielten in Hannover eine wichtigeRolle. So stellte Huawei ein intelligentes Nervensystem fürMetropolen vor, um die wachsende Verkehrs- und Umweltbelastung zuverringern. Und ein Showcase der Software AG machte deutlich, wiesich die Abfallentsorgung und die Reparatur defekter Straßenlampenverbessern lässt - mit smarten Sensoren an den Mülltonnen undvernetzten Beleuchtungskonzepten.Topthema Future MobilitySmarte Mobilitätskonzepte standen in der Halle 25 im Fokus. Hierfeierte Volkswagen mit dem Roboterauto "Sedric Active" eineWeltpremiere. Schon in wenigen Jahren will der Konzern die Vision vonder "Mobilität auf Knopfdruck" umsetzen. Neben dem autonomen Fahrenging es auch um Themen wie Quanten-Computing und Carsharing. Währendsich der ADAC im Rahmen der Startup-Plattform scale 11 als Gastgeberfür junge Firmen aus der Mobilitätsbranche profilierte, zeigte dieDeutsche Bahn den Regionalzug der Zukunft mit multimedialenFahrgast-Services. Innovative Ideen zur Elektromobilität waren beie.Go und IONITY zu sehen: ein autonom fahrender Elektrobus und eineVirtual-Reality-Reise in die E-Mobility der Zukunft.Topthema Drones & Unmanned SystemsNeben Showcases zu Themen wie dem "Autonomen Fliegen" oder"Drohnen im Einsatz für den Tierschutz" gab es zu den angesagtenFlugrobotern Expertenrat und Hintergrundinfos. Außerdem war das ersteDrohnen-Taxi, das eine Verkehrszulassung für bemannte Flüge erhaltenhat, bei Intel zu bestaunen: der "Volocopter". Als weitererPublikumsmagnet erwies sich die abendliche Flugshow auf dem d!campus:300 LED-bestückte Drohnen sorgten am Himmel für ein Schauspiel derSonderklasse.Topthema BlockchainHeiß diskutiert wurde auf der CEBIT auch die Blockchain. MehrereUnternehmen zeigten, dass sich die Technologie ebenso für densicheren Datenaustausch im IoT eignet wie für den Handel miterneuerbarer Energie oder Carsharing-Dienste. Dass sogar Verwaltungenvon der Blockchain profitieren können, demonstrierte Materna mit demKonzept einer ständig aktuellen Feinstaubkarte mit Bürgerbeteiligung.Einen Showcase der etwas anderen Art gab's bei DXC Technology: Dortmixte ein Roboter Drinks, die über eine Blockchain-basierteBestellkette geordert wurden.Noch mehr Highlights: Top-Speaker, Startups und InfluencerVon Netzpionier Jaron Lanier, der die Geschäftsmodelle der größtenInternetkonzerne anprangerte, über die Memory-Hackerin Julia Shaw,die verriet, wie sich menschliche Erinnerungen manipulieren lassen,bis zum Security-Experten Mikka Hypponen, der die neue Qualität vonCyberattacken unterstrich ("Wir müssen sensible Daten nicht nur wiein einem Tresor vor unerlaubten Zugriffen schützen. Wir brauchen auchBewegungsmelder innerhalb des Tresors.") - so viele spannendeVorträge wie in diesem Jahr bot die CEBIT noch nie.Anregungen en masse lieferte auch die Gründerplattform scale11,mit der die CEBIT zum größten Startup-Event Europas avancierte. InHalle 27 trafen mehr als 350 junge Unternehmen aus 40 Nationen aufetablierte Big Player und Investoren. Den CEBIT Innovation Award 2018gewann das deutsche Startup AIPARK: Die gleichnamige App zeigtAutofahrern freie Parkflächen auf einer dynamischen Karte. Die neueCEBIT war aber nicht nur eine hochkarätige Business-Veranstaltung,sondern ein Festival für alle: mit Open-air-Konzerten unter anderemvon Jan Delay, Mando Diao und den Giant Rooks, Performances undDJ-Sets.Über die CEBITCEBIT 2018 - Business, Leads und Ideen. Der Dreiklang aus Messe,Konferenz und Networking-Event ermöglicht den 360-Grad-Blick auf dieDigitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft. Auf derMesseplattform d!conomy finden IT-Professionals und Entscheider ausUnternehmen, öffentlichem Sektor und Handel alles, was für dieDigitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung notwendig ist. BeimMesseformat d!tec dreht sich alles um Entwickler; Startups zeigendisruptive Geschäftsmodelle und Forscher zeigen Technologien vonmorgen und übermorgen. Auf den Konferenz-Bühnen von d!talk sprechenVisionäre, Querdenker, Kreative und Experten aus aller Welt. Dasemotionale Herzstück der CEBIT ist der d!campus mit Platz zumNetzwerken in Lounge-Atmosphäre, für Streetfood und Livemusik. DieCEBIT inszeniert Digitale Transformation neu - aber bei einem bleibtes: Es geht um Business und Leads, Leads, Leads! Die CEBIT 2018startet am Montag, 11. Juni mit einem Konferenz- und Medientag, dieAusstellung beginnt am Dienstag, 12. Juni. Die Messehallen sind vonDienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der d!campus bis23 Uhr. Der CEBIT-Freitag geht von 10 bis 17 Uhr. 