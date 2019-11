Von Kreuzberg nach Moabit: Vom Wasserkiez zur Wasserwende

Berlin (ots) - Im Berliner Mariannenkiez und seiner Nachbarschaft haben a tip:tap e.V., die Berliner Wasserbetriebe, das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzbergund weitere Partner zwei Jahre lang den Wasserkiez etabliert. Das erfolgreicheKreuzberger Pilotprojekt wird nun mit Förderung der NationalenKlimaschutzinitiative in zwölf weiteren Wasser-Quartieren bundesweit umgesetzt,unter anderem in Berlin-Moabit."Wir haben die Bürger*innen im Kiez über die Vorzüge von Leitungswasserinformiert und für die Rohrperle begeistert", so Julian Fischer, Leiter desProjekts. Firmen wie Quartiermeister und Einhorn Kondome sowie öffentlicheEinrichtungen wie das Kreuzberger Jugendamt sind auf Leitungswasser umgestiegenund positionieren sich mit dieser Entscheidung für Leitungswasser, fürKlimaschutz und gegen Plastikmüll. Durch das Engagement des Vereins ist dieAnzahl öffentlicher Trinkbrunnen und Refill-Stationen im Mariannenkiez starkgestiegen.Die Bezirksstadträtin Clara Herrmann, Schirmherrin des Pilotprojektes, sagt:"Dank des Engagements der Bürger*innen bereichert der WasserkiezFriedrichshain-Kreuzberg und wir können eine positive Bilanz ziehen. Es liegtmir am Herzen, das gute Berliner Trinkwasser im ganzen Bezirk verfügbar zumachen. In den letzten Jahren konnten wir die Anzahl der Trinkbrunnen deutlicherhöhen und werden dies weiter vorantreiben.""Mit dem Wasserkiez in Kreuzberg waren wir Teil eines tollen Pilotprojektes mitengagierten Partnern, das gezeigt hat, wie sich die Idee desLeitungswassertrinkens in die Gesellschaft tragen lässt. Der Wasserkiez hatSpuren hinterlassen, in Kreuzberg und darüber hinaus", sagt Jörg Simon,Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe. "Wir sind stolz, dass dieWasserwende, die im Wasserkiez ihren Anfang genommen hat, jetzt bundesweitausgerollt wird."Der Wasserkiez dient als Pilotprojekt für das neue bundesweite Projekt"Wasserwende". Das erfolgreiche Konzept des Wasserkiezes wird in 12"Wasser-Quartieren" deutschlandweit und am Ausgangspunkt Kreuzberg fortgesetzt.Neben Orten wie Chemnitz, Karlsruhe und Marburg ist auch Berlin mit demWasser-Quartier Moabit dabei.Schirmherr für das Wasser-Quartier Moabit ist der Bezirksbürgermeister vonBerlin-Mitte Stephan von Dassel, der mit Vorbild vorangeht: "Ich trinkeLeitungswasser, weil es gesünder und ökologischer ist als Wasser aus abgefüllten(Plastik)Flaschen und weil ich weiß, was es für ein Privileg ist, jederzeit sogut wie kostenlosen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben."www.wasserwende.orgPressekontakt:Julian Fischerjulian@atiptap.orgOriginal-Content von: a tip: tap e.V., übermittelt durch news aktuell