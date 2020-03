Von der Kosmetikerin zum Allround-Talent (FOTO)

München (ots) - Seit nunmehr zehn Jahren ist sie jedem ein Begriff: Wenn in der Society-Welt von einer deutschen Kultblondine die Rede ist, dann kommt man um die "Katze" nicht herum. Daniela Katzenberger, ein Ludwigshafener Mädchen, die ganz groß in der Welt herauskommen wollte und möglicherweise damals noch für ihren Wunsch belächelt wurde. Doch der Weg dorthin hat sich mehr als gelohnt: Mittlerweile ist die 33-Jährige einer der erfolgreichsten und vor allem beliebtesten deutschen Realitystars geworden und hat sich ihren größten Lebenswunsch erfüllt: Eine eigene Familie zu gründen.Ihre Fans dürfen sich nun wieder auf neue Geschichten rund um die Katze freuen: Daniela Katzenberger kehrt mit ihrer kleinen Familie um Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia wieder auf die Fernsehbildschirme zurück. Das bedeutet vor allem eins: Exklusive und sehr unterhaltsame Einblicke in ihr Privatleben auf Mallorca. Dort wird nach dem Einzug in das Eigenheim das Familienglück auf der Sonneninsel gelebt.Innerhalb der letzten Jahre hat sich aus der gelernten Kosmetikerin ein echtes Allround-Talent mit Star-Appeal entwickelt. Daniela ist nicht nur als Influencerin mit insgesamt 4,2 Millionen Followern auf Instagram und Facebook ein echtes Vorbild für viele Fans. Sie arbeitet gleichzeitig als Model, Sängerin und Designerin - und ist nebenbei noch Bestseller-Autorin. Oft ist sie dafür im Jetset zwischen Deutschland und Mallorca unterwegs.Für die junge Mama gilt es, das Gleichgewicht zwischen Familienleben und Business zu finden - und das schafft sie! Ihr Erfolgsrezept ist die einzigartige Echtheit, die kaum ein anderer wie Daniela vermittelt. Sie zeigt sich und ihre Familie authentisch und genauso, wie sie sind. Natürlichkeit spielt eine viel größere Rolle, als das geschminkte, verträumte Püppchen für das sie viele anfangs hielten.Genauso dürfen wir Daniela Katzenberger ab dem 23. März 2020 in vier neuen Folgen "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" bei RTLZWEI in der Primetime wieder erleben.Nachdem Daniela mit der Geburt von Töchterchen Sophia, der Live-Hochzeit mit Ehemann Lucas Cordalis und einem Weihnachtsspecial bei RTLZWEI seit mittlerweile fünf Jahren die Zuschauer überzeugt, stehen auch in den neuen Folgen sehr spannende Themen und unterhaltsame Einblicke auf der Agenda.Bereits die erste Folge startet mit einem echten Highlight: Für Töchterchen Sophia steht der vierte Geburtstag an und, wie soll es anders sein, die kleine Prinzessin wünscht sich eine echte Märchen-Geburtstagsfeier. Für Daniela Lucas bedeutet das vorerst ein kleines Organisationschaos, denn die beiden möchten ihrem süßen Goldschatz diesen Wunsch natürlich erfüllen. Des Weiteren muss sich Daniela mit den Supermamas auf Mallorca messen und wagt sich sogar daran, einen Kuchen zu backen. Auf Sophia warten nicht nur einige kleine Geburtstagsgäste, sondern auch eine ganz große Überraschung. Ob sich die Vierjährige ein Leben lang an ihren pompösen Märchengeburtstag erinnern wird? Und für Daniela ebenso wichtig: Wird sie den Härtetest der strengen Supermamas bestehen?"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", ab Mittwoch 25. März 2020 um 20:15 bei RTLZWEI und on demand bei TVNOW.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4555203OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell