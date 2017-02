Von Korsika bis Südafrika: Neue Wanderreisen von Studiosus

München (ots) - Schroffe Gebirge mit mehr als 70 Zweittausendern,grüne Weidelandschaft, karge Steinwüste und weiße Strände antürkisblauem Meer: Korsika ist die Mittelmeerinsel mit den vielenGesichtern. Auf engstem Raum treffen hier sämtliche KlimazonenEuropas auf Bergdörfer und Küstenstädte mit umwerfendem französischenCharme. Mit der WanderStudienreise "Korsika - Berge und Meer" könnenStudiosus-Gäste acht Tage lang den Norden der Insel zu Fuß entdecken.Die Reise ist eine von sechs neuen Angeboten im aktuellenWanderkatalog von Studiosus, der alle Wanderurlaube aus denStudienreisen-Katalogen des Marktführers bündelt. Ebenfalls neu in2017 sind Wanderreisen nach Menorca (www.studiosus.com/0967), Zypern(www.studiosus.com/0269), in den Iran (www.studiosus.com/4260 ), nachSüdafrika-Lesotho (www.studiosus.com/7466) und Vietnam(www.studiosus.com/5260). Insgesamt umfasst der Wanderkatalog vonStudiosus damit rund 70 Angebote weltweit.Wilde Hochebenen, Wasserfälle und KastanienbierAcht Tage zwischen Bergen und Meer: Die korsische Natur undLebensart entdecken die Studiosus-Gäste auf sechs leichten bisanspruchsvollen Wanderungen mit bis zu sechs Stunden Dauer. AufMaultierpfaden geht es zum Beispiel durch das Hochtal des Tavignanos,weiter südlich führt eine Wanderung vom ehemaligen Kurbad Vizzavonazu spektakulären Badestellen unter Wasserfällen. Im wildenRestonicatal wiederum beeindrucken Kiefernwälder, Hochebenen undBergseen: Am Melosee in 1.710 Metern Höhe kennt derStudiosus-Reiseleiter den Picknickplatz mit dem schönsten Blick aufdie wilde Gebirgskulisse.Nach vier Tagen wechselt die Gruppe den Standort: Von einemkleinen Hotel in Corte im bergigen Inselinnern geht es insKüstendörfchen St-Florent. Auf dem Weg dorthin wandert die Gruppedurch die einsame Steinwüste Agriates, Feuchtgebiete undDünenlandschaften. Rund um St-Florent zeigt die korsische Naturwieder ein anderes Gesicht: Küstenpfade führen zu den TraumsträndenLoto und Saleccia - im weißen Sand und türkisfarbenen Wasser wähntman sich in der Karibik. Zwischen den Wanderabenteuern bleibtallerdings auch Zeit für französisches Savoir-vivre: In denSpezialitätenläden von St-Florent stöbern, in der Insel-HauptstadtBastia in einer Bar mit Meerblick ein Pietra genießen (das typischkorsische Kastanienbier) und im Weinanbaugebiet Patrimonio mit einemWeinbauern plaudern und seine Rebensäfte verkosten. Plus: Wer will,kann im Anschluss an die Wanderreise noch Badeurlaubstage inSt-Florent anhängen.Die Fakten zur Wanderreise "Korsika - Berge und Meer"Buchbar ist die WanderStudienreise "Korsika - Berge und Meer" ab1.895 Euro pro Person im Doppelzimmer - inklusive Flug,Hotelübernachtungen, Halbpension, Transfers, Ausflügen und Begleitungdurch den Studiosus-Reiseleiter. Zur Wahl stehen fünf Abreiseterminevon Mai bis September 2017. Ebenfalls im Preis enthalten ist dieBahnreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof inDeutschland und Österreich. Internet: www.studiosus.com/0668Weitere Informationen zu dieser WanderStudienreise und anderenAngeboten gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Studiosusunter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A undCH). Internet: www.studiosus.comDie Stiefel schnüren mit StudiosusEinsame Landschaften und verschlafene Bergdörfer, historischePaläste und zeitgenössische Museen, kleine Märkte und großartigeMenschen: Die WanderStudienreisen von Studiosus verbinden weltweitNatur und Kultur. Im Mittelpunkt stehen dabei Wanderungen mitErlebniswert, auf denen die Studiosus-Gäste Land und Leuten begegnen- etwa einem Tabakbauern auf Kuba oder einer Zitronenzüchterin inItalien. Immer mit dabei: ein erstklassiger Studiosus-Reiseleiter mitumfassendem Kultur- und Naturwissen. Er ist nicht nur Wanderguide,sondern betreut die Gruppe durchgängig. Die Gäste müssen sich umnichts kümmern - auch nicht um den Koffertransport. Je nachZielgebiet und Profil der Reise sind die Touren leicht bisanspruchsvoll. Zur schnellen Orientierung fasst eine"Fußstapfen-Skala" die Wanderanforderungen für jedes einzelne Angebotzusammen. Dank weiterer Angaben wie etwa der Gesamtwanderstunden und-höhenmeter findet jeder die richtige WanderStudienreise für seineAnsprüche¬ - ob Spaziergänger oder engagierter Genusswanderer.Internet: www.studiosus-wandern.com.Pressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell