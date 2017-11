Von Köln/Bonn aus in den Orient / Reiseveranstalter FTI baut Programm am Airport aus (FOTO)

Köln/Bonn (ots) -Nonstop in die Glitzer-Metropole im Wüstensand: Seit diesemFreitag können Passagiere des Reiseveranstalters FTI von Köln/Bonnnach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten fliegen. Einmalwöchentlich geht es mit einer Boeing 757 des FTI-KooperationspartnersCondor in die Metropole am Persischen Golf. Das neue Angebot ergänztdas bereits bestehende Orient-Portfolio der FTI am Köln Bonn Airport:Die Charter-Strecken nach Salalah im Oman und nach Hurghada inÄgypten sind bereits erfolgreich eingeführt."Wir freuen uns sehr über das ausgebaute Programm der FTI anunserem Airport. Reiseveranstalter wie dieser haben großen Anteil amWachstum unseres Flughafens. Durch ihr Engagement reisen Fluggästetäglich gut betreut in die Ferne. Ab sofort auch nach Dubai. DieStadt liegt im Trend und ist derzeit eines der spannendsten Ziele derWelt. FTI bereichert unseren Winterflugplan durch diese besondereDestination", sagt Flughafenchef Michael Garvens.Jeden Freitag geht es künftig von Köln/Bonn nach Dubai. Reisendeerwartet dort die Atmosphäre einer pulsierenden, modernen Großstadtgepaart mit dem Flair des Orients. Touren in die Wüste, Shoppingtripsoder lange Tage am Strand: Dubai bietet Abwechslung für Besucher mitunterschiedlichsten Wünschen.Bereits etabliert im Angebot der FTI am Köln Bonn Airport istSalalah im Oman. Zweimal wöchentlich geht es mit einer Maschine derEurowings in das Sultanat. Die Nonstop-Verbindung ab Köln/Bonn istdeutschlandweit einzigartig. Unkompliziert reisen Fluggäste so in dieStadt am Indischen Ozean. Salalah bedeutet übersetzt "Sonnenstrahl"und macht seinem Namen für Reisende im Winter alle Ehre.Viermal wöchentlich bringt FTI Fluggäste nach Hurghada in Ägypten- ebenfalls ein attraktives Ziel für alle, die im Winter derrheinischen Kälte entfliehen wollen.Buchbar sind die Angebote der FTI auf der Webseite desReiseveranstalters (www.fti.de) oder im Reisebüro. Im Programm derFTI ab Köln/Bonn sind außerdem klassische Sonnenziele wie Spanien undseine Inseln, Griechenland und die Türkei enthalten.Pressekontakt:Flughafen Köln/Bonn GmbHPostfach 98 01 20D - 51129 KölnT + 49 (0) 22 03 - 40-33 33F + 49 (0) 22 03 - 40-27 45presse@koeln-bonn-airport.dewww.koeln-bonn-airport.deOriginal-Content von: Flughafen Köln/Bonn GmbH, übermittelt durch news aktuell