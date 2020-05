Von Journalisten für ihre Kollegen in den Redaktionen: / Fahrverbote für Diesel unberechtigt? / Messergebnisse während des Corona-Lockdowns entlasten den Selbstzünder

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Das mit dem nahezu weltweit verordneten Lockdown verbundene geringere Verkehrsaufkommen mit dem damit einhergehenden Minimalausstoß schädlicher Abgase aus den Auspuffrohren müsste doch eigentlich überall für kristallklare Atemluft sorgen. Tut es aber nicht, womit bislang gern ins Feld geführte Argumente gegen Autos im Allgemeinen und den Dieselantrieb im Besonderen plötzlich die Schlagkraft verloren geht. Gerade an der kritischen Messtellen blieben die Werte für Stickoxide hoch - auch ohne viele Dieselautos in der Nähe. Zufall oder der Beweis, dass die Fahrverbote sinnlos und falsch sind? Die ersten Klagen gegen Städte ohne Fahrverbote werden jedenfalls zurückgezogen.Den kompletten Artikel "Das Corona-Virus frisst die reine Lehre" finden Sie jetzt auf http://www.auto-medienportal.net zusammen mit anderen Exklusivartikeln der Autoren unseres Netzwerks.