"Von Herzensrettern und Lebensrettern" / Neues Konzept für niedrigschwellige Wiederbelebungs-Trainings vorgestellt (FOTO)

Berlin (ots) -Jedes Jahr erleiden in Deutschland mehr als 50.000 Menschen einenHerz-Kreislauf-Stillstand. Aber nur in 42 Prozent der Fälle führenErsthelfer eine Reanimation durch, laut einer Studie derBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.Dies möchte die Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH), einZusammenschluss der fünf ausbildenden Hilfsorganisationen inDeutschland, ändern. Aus diesem Grund haben der Arbeiter-SamariterBund, die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche RoteKreuz und der Malteser-Hilfsdienst unter Federführung derJohanniter-Unfall-Hilfe ein neues Wiederbelebungs-Konzept mit demTitel "Von Herzensrettern und Lebensrettern" entwickelt. Dieses wurdeheute anlässlich des Tages der Ersten Hilfe bei einem bundesweitenSymposium in Berlin vorgestellt."Wir müssen das wichtige Thema Erste Hilfe noch viel stärker inder Gesellschaft verankern. Erstmals gibt es nun ein bundesweiteinheitliches Angebot für einen niedrigschwelligen Zugang zur ErstenHilfe, welches schon bei Kindern und Jugendlichen ansetzt", sagt RalfSick, Erste-Hilfe-Experte der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Bei unseremHerzensretter-Konzept setzen wir besonders auf junge Menschen alsMultiplikatoren. Diese sogenannte Peer-Education hat eine tolleWirkung: Durch ihre Authentizität kommt sie sehr gut an bei denSchülern", so Ralf Sick weiter.Kern des Konzeptes ist ein neuartiger Ansatz fürWiederbelebungs-Trainings, der mit der reinen Herzdruckmassagebeginnt und in weiterführenden Modulen den Helfer an die Beatmung undspäter an den Umgang mit dem Automatischen Externen Defibrillator(AED) heranführt. Dieses Konzept soll besonders an Schulen umgesetztwerden und schon junge Menschen befähigen, die Wiederbelebung zubeherrschen. Eine weitere Besonderheit: Die Trainings werden durchdafür ausgebildete Gleichaltrige durchgeführt."Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, insbesondere denskandinavischen, ist die Laienreanimationsquote in Deutschland immernoch viel zu gering. Das zeigt, dass man mit der Ausbildung früheransetzen muss als erst beim Führerschein, nämlich schon bei denJugendlichen", betont Univ.-Prof. Dr. med. Bernd W. Böttiger,Uniklinik Köln.Dr. Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung (BZgA), sagt: "Das Thema Wiederbelebungist so wichtig, es muss Eingang in die schulischen Lehrpläne in allenBundesländern finden."Das Herzensretter-KonzeptDas Herzensretter-Konzept besteht aus drei Stufen. Interessiertekönnen die drei Angebote nacheinander besuchen oder direkt mit demzweiten oder dritten Angebot beginnen:1. Herzensretter Bronze: Wiederbelebung nur mit Drücken2. Herzensretter Silber: Wiederbelebung mit Drücken und Beatmen3. Herzensretter Gold: Wiederbelebung zusätzlich mit AEDUnter dem Begriff "Lebensretter" fügen sich in diesem Konzept dieklassischen Erste-Hilfe-Kurse an, die für alle Notfälle fit machen.Mehr Informationen zum Herzensretter-Konzept finden sich unterwww.herzensretter.info.