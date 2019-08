Stuttgart (ots) -SWR Reisereportage "Expedition in die Heimat - Mit dem Hausbootauf dem Neckar" am Freitag, 23. und Freitag, 30. August 2019, 20:15Uhr im SWR FernsehenDer Neckar mit seinem charaktervollen, nahezu ursprünglicherhaltenen Flusslauf gilt unter Bootsfahrenden als Geheimtipp. SWRModeratorin Annette Krause ist für die zweiteilige Reisereportage"Expedition in die Heimat - Mit dem Hausboot auf dem Neckar" im SWRFernsehen unterwegs auf einer Schiffstour von Heidelberg überZwingenberg und Heilbronn bis nach Lauffen am Neckar. Vom Wasser ausbieten sich der Moderatorin ungewöhnliche Einblicke in die Natur- undKulturlandschaft des reizvollen Neckartals, auf seine Weinberge undversteckten Seitentäler. Von Menschen, die mit und am Wasser leben,erfährt Annette Krause Wissenswertes rund um Schifffahrt,Wasserschutz und Fischerei. Auf Landgang lässt sie sich vonprominenten Einwohner*innen ausgewählte Plätze entlang der Streckezeigen. Der erste Teil der Reportage "Expedition in die Heimat - Mitdem Hausboot auf dem Neckar" ist am Freitag, 23. August 2019 im SWRFernsehen zu sehen, der zweite Teil am Freitag, 30. August, jeweilsvon 20:15 bis 21 Uhr.Teil 1: Von Heidelberg nach ZwingenbergBevor es an Bord der "Maja" geht, hat Annette Krause noch allerleiVorbereitungen zu treffen. In Heidelberger Geschäften lässt sichalles finden, was für eine einwöchige Tour auf dem Wasser gebrauchtwird. Dann heißt es: Leinen los! An der Seite von Eigner und SkipperMichael Münster geht es stromaufwärts über Neckargemünd undNeckargerach bis zum Etappenziel Zwingenberg. Unterwegs trifft dieSWR Moderatorin auf die beiden Quadrathlon-Champions Lisa und StefanTeichert, die mit dem Kanu auf dem Fluss trainieren. WelcheFaszination vom Wassersport ausgeht, erfährt sie im Gespräch mitMitgliedern des Neckargemünder Wassersportvereins. Sie trifft SWRKollegin Tatjana Geßler aus Mückenloch, die am Neckar als Kind segelndurfte. Das Gastronomen-Ehepaar Sandy und Christian Heß bietet in"Christians Restaurant" am Flussufer Spitzenküche an. In Eberbachentstehen unter den Händen von Schokoladen-Sommelière SusanneBäcker-Valerius Pralinen und Torten - benannt nach der englischenKönigin Victoria, die angeblich auf dem Neckar zur Welt kam. Aufdessen Wassern tummeln sich auch kuriose Gefährte: Ob "Amphicar" oderselbstgebautes Floß - Annette Krause testet die Fahrtauglichkeitpersönlich.Teil 2: Von Zwingenberg bis Lauffen am NeckarDie zweite Etappe führt von Zwingenberg nach Haßmersheim und inden Weinort Gundelsheim. Hier lässt sich die Moderatorin dieregionalen Weinlagen erklären. Beim Wasserskifahren undtraditionellen Fischerstechen in Offenau ist die Gefahr, ins Wasserzu fallen, groß. Schauspielerin Simone von Racknitz zeigt inHeinsheim die Besonderheiten ihrer Heimat. In Heilbronn spaziertAnnette Krause mit SWR Moderatorin Stephanie Haiber durch die Stadt,die ihr zeigt, was es hier neben der BUGA noch zu entdecken gibt.Derweil hat Albrecht Rittmann, Ministerialdirektor a.D., das Steuerder "Maja" übernommen. Er berichtet von seinen Plänen, Europa mit demBoot zu bereisen. Annette Krause staunt über Geschichten, die nureinem Leben am Wasser entspringen können: Die abenteuerlichenEinsätze der Wasserschutzpolizei Heilbronn, das Seemannsgarn, dasHeinz Haferkamp und seine Mannen des BUGA-Hafenschleppers spinnen,oder die Biografie von Jürgen Seybold, dem letzten Berufsfischer amNeckar.Sendungen:"Expedition in die Heimat - Mit dem Hausboot auf dem Neckar"Teil 1: Freitag, 23. August 2019, von 20:15 bis 21 Uhr im SWRFernsehenTeil 2: Freitag, 30. August 2019, von 20:15 bis 21 Uhr im SWRFernsehenDie Sendungen sind ab dem Vortag der Ausstrahlung, 16 Uhr, unterhttp://ARDmediathek.de zu finden. Fotos über http://ARD-foto.deWeitere Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Linksunter http://SWR.de/kommunikationInformationen zu den Sendungen unter http://SWR.de/expedition.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell