Von Guerilla bis temporäre Spielstraße: Wie Bürger sich die Straße zurückerobern

Berlin (ots) - Das VCD-Magazin »fairkehr« beleuchtet in der neuenAusgabe den Ursprung autozentrierter Stadtplanung und warum geradejetzt die Bürger einen Wandel zu mehr Lebensqualität einfordern.Im Jahr 1933 begründete der Architekt Le Corbusier in der Chartavon Athen den Schwerpunkt heutiger Stadtplanung: Straßen für denAutoverkehr - ohne Rücksicht auf die Lebensqualität im öffentlichenRaum. Heute, 84 Jahre später, fordern immer mehr Menschen weltweitdas "Recht auf Stadt" zurück. Die aktuelle Ausgabe des VCD-Magazins»fairkehr« - www.fairkehr-magazin.de - zeigt, dass das gute Gründehat: die Stadtbewohner wollen nicht in der Enge ersticken.Die UNO geht davon aus, dass Mitte des Jahrhunderts 6,4 MillionenMenschen in Städten leben werden - fast doppelt so viele wie heute.Die Bürger rufen daher nach einer zeitgemäßen Stadtgestaltung mitmehr Grün und weniger Parkplätzen, mit mehr Mobilität zu Fuß, perRad, Bus oder Bahn. Vielerorts treiben sie den Wandel sogar selbstvoran: mit Guerilla-Aktionen und Pilotprojekten, unterstützt durchdie Kommunen. So erproben in Deutschland etwa Aachen, Kiel, Köln undLeipzig gemeinsam mit den Anwohnern, wie sich der Straßenraum alsattraktives Wohnumfeld zurückgewinnen lässt. Die »fairkehr« schreibt,wie sie unter anderem mit Carsharing und Pedelec-Verleihsystemen denAutoverkehr reduzieren wollen oder Parkplätze zu mehr Spielraum fürKinder umwidmen.Auch der ökologische Verkehrsclub VCD setzt mit seiner Kampagne»Erober dir die Straße zurück« am Engagement der Bürger an. Mit einemLeitfaden zeigt er nicht nur, wie man eine temporäre Spielstraßeeinrichtet oder einen Park(ing) Day organisiert, sondern gibt auchIdeen für Guerilla-Aktionen: Beim sogenannten Bench Bombing zumBeispiel stellen Aktivisten Stühle und Bänke an Straßenrändern oderPlätzen auf und werten den öffentlichen Raum für Anwohner undPassanten auf. Zwar werden die Behörden die Bänke über kurz oder langwieder abräumen. Doch bei ausreichendem Protest kann danach eineöffentliche Diskussion entstehen."Mit der Kampagne zeigen wir, welches Potenzial in einermenschengerechten Verkehrspolitik steckt", sagt Nicole Knaup,Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim VCD, der »fairkehr«.Langfristig wolle der VCD Bürgerinitiativen, Kommunen und engagiertePersonen vernetzen. "Unser Ziel ist es, eine Bewegung anzuregen, diesich von unten für eine nachhaltige städtische Mobilität starkmachtund so die Politik zum Umdenken bewegt."Mehr zum Thema »Rückeroberung der Straße«, inklusive einesBerichts über den beispielhaften Volksentscheid Fahrrad in Berlinsowie einer zweiseitigen Infografik mit Fakten rund umFlächengerechtigkeit in der Stadt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabeder »fairkehr«. Interessierten senden wir ein Rezensionsexemplar derAusgabe 1/2017 kostenfrei zu.Weitere Informationen auch unterwww.vcd.org/infothek/vcd-magazin-fairkehr