Von Gemüsepfanne bis Zahnpasta: Ökotest bewertet vier Lidl-Eigenmarkenprodukte mit Top-Ergebnissen

Neckarsulm (ots) - In der April-Ausgabe der Zeitschrift Ökotest stellt Lidl einmal mehr seine Kernkompetenzen Qualität und Preis unter Beweis. Alle getesteten Eigenmarkenprodukte erhalten in den jeweiligen Tests Top-Ergebnisse und gehören gleichzeitig zu den günstigsten Artikeln. Für 27 Cent pro 75 Milliliter und mit einwandfreien Inhaltsstoffen überzeugt die "Dentalux Complex 3 Kräuter Fresh"-Zahnpasta und erhält die Bestnote "sehr gut". Auch die "Freshona"-Kichererbsen und die "Freshona"-Gemüsepfanne Asiatische Art überzeugen im Test und bekommen die Note "gut". Mit einem "Gut" wird ebenfalls der "W5 Glas-Reiniger Streifenfrei Glanz Classic" ausgezeichnet, der vor allem mit einer nahezu streifenfreien Fensterreinigung punktet.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Weitere Produktabbildungen finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell