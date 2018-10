Unterföhring (ots) -Ganz schön crazy! Frauentragen in Finnland, Schienbeintreten inEngland oder Luftgitarren-Contest in Bayern: Ab dem 6. Dezember 2018um 20:15 Uhr finden auf ProSieben MAXX die verrücktestenMeisterschaften der Welt statt - die "World's Craziest Competitions"!Simon Gosejohann (42) und Kevin Ray (28) nehmen in der neuen Show anden irrsinnigsten Wettbewerben teil, ohne im Vorfeld zu wissen, wassie vor Ort erwartet. Dabei kämpfen sie nicht nur gegen amtierendeWeltmeister, sondern auch gegen den eigenen Schweinehund. Bis zumWettkampf bleiben ihnen nur wenige Stunden Vorbereitung, um sichnicht bis auf die Knochen zu blamieren.In Sonjajärvi, einem kleinen finnischen Dorf, hängen die Frauen inder ersten Folge von "World's Craziest Competitions" an SimonGosejohann beim traditionellen Frauentragen. Kevin Ray macht imHerzen Englands in Cotswolds schmerzhafte Erfahrungen mit der 400Jahre alten englische Kampfkunst "Shin Kicking": Schienbeintreten.Beim Mülltonnen-Rennen in Breitenbenden (NRW) schmeißt sich Ray eine340 Meter lange asphaltierte Bergstraße hinunter und hat dabei seinneues Sportgerät nicht immer unter Kontrolle. Am SchweizerLauerzersee müssen die beiden Comedians beim "Red Bull Cup" scheinbarvon einer 27 Meter hohen Felsklippe springen. Doch was zuerst wie einAlbtraum klingt, stellt sich bald als kleines Amüsement heraus...Produziert wird "World's Craziest Competitions" (vier Folgen) von SEOEntertainment im Auftrag von ProSieben MAXX."World Craziest Competitions", ab 6. Dezember 2018, immerdonnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben MAXXProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89]9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell