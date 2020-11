'Von Frauen, für Frauen, mit Frauen' - Der neue Sat.1-Vormittag

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Sat.1 richtet sein Vormittagsprogramm in den kommenden Wochen stärker am weiblichen Publikum aus.



Von diesem Montag an strahlt der Sender werktags um 10.00 Uhr die einstündige Liveshow "Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show" aus. Moderiert wird das Format von Karen Heinrichs und Simone Panteleit. "Für uns wird ein großer Wunsch wahr", sagte Heinrichs laut Sat.1-Mitteilung. "Wir wollen Fernsehen von Frauen für Frauen mit Frauen machen - und das als beste Freundinnen. Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen." Schauspielerin Jenny Elvers ist auch mit an Bord, sie diskutiert mit den beiden Moderatorinnen über die News aus der Welt der Prominenten.

Die Sendung bleibt bis zum 18. Dezember im Programm. "Schwerpunkte der Sendung sind vor allem Themen aus dem täglichen Leben wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating", listete Sat.1 auf. Der Sender hatte das Format zur selben Uhrzeit schon einmal in der Frühphase der Corona-Krise ins Programm genommen - von Ende März bis Ende Mai. In der für die Privaten besonders wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam sie in Spitzenzeiten auf 15,5 Prozent Marktanteil./bok/DP/he