Von Frau zu Frau: Erster GWPR NextGen Leaders Summit in Frankfurt (FOTO)

Frankfurt (ots) - Mit großem Erfolg fand gestern der erste GWPR NextGen LeadersSummit im Commerzbank Tower in Frankfurt statt. Über 80 angehendePR-Führungskräfte, mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung in derKommunikationsbranche, trafen dabei auf rund 20 Kommunikatorinnen mitlangjährigen PR-Werdegängen - darunter auch viele Gründerinnen des VereinsGlobal Women in PR Deutschland (GWPR)."Der erste NextGen Leaders Summit ist für unseren Verein von besondererBedeutung und stellt den weiblichen Führungsnachwuchs in unserer Branche in denFokus. Wir wollen damit allen Teilnehmerinnen einen Tag lang die Möglichkeitgeben, in Paneldiskussionen spannenden Input zu erhalten, sich einen Tag langmit erfahrenen Kommunikatorinnen auszutauschen, sich untereinander zu vernetzenund aus dem gesamten Tag Inspiration und Unterstützung für die eigene Karrieremitzunehmen", so Cornelia Kunze (Vorstandsvorsitzende von GWPR Deutschland undInitiatorin des NextGen Leaders Summit) in ihrer Begrüßungsrede, die siegemeinsam mit Margarita Thiel (Leiterin Unternehmenskommunikation, Commerzbank)hielt.Keynote-Speakerin Clarissa Haller (Siemens) sagte zu Beginn der Veranstaltung:"Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre dies eine Welt, in derFrauenförderung kein Thema mehr sein muss, denn es ist dort bereits gelebteSelbstverständlichkeit."Was beinhaltet die Kommunikationsabteilung von morgen? Gender Equality: MüssenFrauen besser sein? Wie verändert Digitalisierung die Rolle einerKommunikatorin? Wie geht Karriere in der Beratung? Diese Fragen standen unteranderem im Zentrum der fünf Paneldiskussionen des Summits, die das Hauptprogrammdes Tages bildeten. Je Panel diskutierten vier erfahrene Kommunikationsexpertenauf dem Podium zu einem übergeordneten Thema. Q&A-Sessions zum Schluss derjeweiligen Panels gaben den Next-Gen-Teilnehmerinnen die Möglichkeit fürNachfragen.Zusätzlich konnten die NextGen-Teilnehmerinnen den ganzen Tag über im Rahmeneines Speed-Dating-Formats Eins-zu-Eins-Interviews mit erfahrenenPR-Kommunikatorinnen führen und somit in den sehr persönlichen Austausch gehen.Der gesamte Tag stieß bei den Teilnehmerinnen auf großes Interesse undBegeisterung. NextGen-Teilnehmerin Susanne Arnold (Associate Director bei HERINGSCHUPPENER Consulting) sagte: "Es fehlte bisher für mich eine Plattform, wo esum einen vertrauensvollen und echten inhaltlichen Austausch von Frauen in derKommunikation geht und genau das bietet mir nun das NextGen Leadership-Netzwerkvon GWPR." Katharina Balkmann, (ebenfalls NextGen-Mitglied und Seniorberaterinbei ressourcenmangel) fügte hinzu: "Ich habe keine Lust in meiner Freizeit aufNetzwerkveranstaltungen zu gehen, auf denen ich mich nur verkaufen muss. Ichmöchte mich ehrlich unterhalten, austauschen und Fragen stellen können. Genaudas habe ich als NextGenLeader bei GWPRDeutschland."Zum Ausklang des Tages lud GWPR zu einem Get-together mit Drinks und Fingerfoodein, so dass sich alle Gäste noch enger vernetzen und über die Themen des Tagesin lockerer und entspannter Atmosphäre austauschen konnten.Hashtag zur Veranstaltung: #GWPREvent #NextGenLeadersÜber GWPR Deutschland e.V.:GWPR Deutschland e.V. wurde im Januar 2018 als gemeinnütziger Verein gegründetund ist das deutsche Chapter des seit 2015 existierenden Frauennetzwerks GlobalWomen in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, Frauen zu ermutigen undsie dabei zu unterstützen, Führung in Kommunikationsberufen zu übernehmen. Eswerden regelmäßig Treffen und Veranstaltungen angeboten und darüber hinausMöglichkeiten für einen persönlichen Austausch, firmenübergreifendes Sparringund Mentoring geschaffen.Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen sein aus Kommunikationsberufen abfünf Jahren Berufserfahrung (assoziierte Mitglieder), bzw. ab zehn JahrenBerufserfahrung (ordentliche Mitglieder) Der GWPR Deutschland e.V. finanziertsich über Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedsbeitrag istgestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einen Jahresbeitragvon 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung)einen Jahresbeitrag von 100 Euro.GWPR Deutschland e.V. im Überblick:Vorstand: Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende), Barbara Schädler (E.ON,Stellv. Vorsitzende), Monika Schaller (Deutsche Bank, Schatzmeisterin), SabiaSchwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)Erweiterter Vorstand: Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, RessortMitgliederwerbung), Susanne Marell (JP|KOM, Ressort Next Gen Leaders), TinaMentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring), Edith Stier-Thompson (newsaktuell, Ressort Events)Weitere Gründungsmitglieder: Kristina Faßler (WELT), Clarissa Haller (Siemens),Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf), Babette Kemper (achtung! Mary), Tina Kulow(Facebook), Anke Schmidt (BASF)Pressekontakt:Cornelia KunzeGWPR Deutschland e.V.Pacellistraße 880333 Münchenvorstand@globalwpr.dewww.globalwpr.de+49-172-9548585Original-Content von: GWPR, übermittelt durch news aktuell