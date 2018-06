Von Ford-Mitarbeitern entwickelt: Intelligente Radfahr-Jacke, hilft bei Navigation und zeigt Fahrtrichtungswechsel an (FOTO)

Köln (ots) -- Ford-Mitarbeiter hatten die Idee für ein innovativesKleidungsstück: Die "Smart Jacket" für Fahrradfahrer ist mitSmartphone und Navigations-App verbunden- "Smart Jacket" fordert Radfahrer mittels Vibrationen zumAbbiegen auf, Licht-Indikatoren zeigen anderen Verkehrsteilnehmernden Fahrtrichtungswechsel an- Akustische und haptische Schnittstellen ersetzen denSmartphone-Bildschirm, der Blick bleibt auf der Straße, die Hände amLenkerMitunter ist es gar nicht so einfach, den richtigen Weg durchverkehrsreiche Großstädte zu finden. Beim Radfahren mitNavigations-App kann der konzentrierte Blick auf das Geräte-Displayaußerdem das Unfall-Risiko erhöhen. Jetzt hat sich eine Gruppe vonRadsport-Enthusiasten bei Ford ein einzigartiges Kleidungsstückausgedacht, das es Radfahrern ermöglicht, sich mittels App leichterim Straßengewirr zurechtzufinden, zugleich zeigt die sogenannte"Smart Jacket" auch Fahrtrichtungsänderungen an."Wir bei Ford wollen Menschen dabei helfen, sich sicherer undfreier in unseren Städten zu bewegen", sagte Tom Thompson, ProjectLead, Ford Smart Mobility Team. "Das Konzept der intelligenten Jackefür Fahrradfahrer hilft uns besser zu verstehen, wie dieverschiedenen Akteure im Stadtverkehr - Radfahrer, Autos undFußgänger - durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien optimalzusammenleben können und wie wir diese Erkenntnisse bei zukünftigenProdukten anwenden können".Die "Smart Jacket" verfügt über Ärmel, die aufleuchten, wenn derTräger nach rechts oder links abbiegen möchte. Die fahrradfreundlicheNavigations-App ist drahtlos mit einem Smartphone verbunden undinteragiert mit den Trägern der Jacke durch Vibrationen. Es gibtkeine Notwendigkeit für Radfahrer, die Augen von der Straße oder ihreHände vom Lenker zu nehmen. Akustische und haptische Schnittstellenersetzen die Informationen des Smartphone-Bildschirms und ermöglichenes dem Fahrer sogar, Anrufe anzunehmen, Nachrichten zu empfangen undNavigationsanweisungen zu wiederholen. Ein Bremslicht ist ebenfallsin die Jacke integriert. Video:https://www.youtube.com/watch?v=SQH1PCmeO_I"Denken und handeln ändern sich, sobald es nicht mehr notwendigist, die Navigation direkt auf dem Handy zu steuern. Auch dasRadfahren auf besonders belebten Straßen wird entspannter", fügteThompson hinzu, der in seiner Freizeit an der Entwicklung derintelligenten Jacke beteiligt war - die übrigens schon beim täglichenPendeln von Mitarbeitern des "Ford Smart Mobility"-Büros in derbritischen Metropole London getestet wurde.Das Konzept der intelligenten Jacke ist nun auch Teil der "ShareThe Road"-Kampagne von Ford, die darauf abzielt, ein besseresMiteinander von Auto- und Radfahrern zu fördern. In Kürze wird dieJacke auf der Bike Week UK und der London Tech Week 2018 zu sehensein.Radfahren wird in urbanen Gebieten immer beliebter - beim Pendelnund in der Freizeit. Außerdem kommen Fahrräder auch zunehmend bei derLieferung von Post und Waren zum Einsatz. Das intelligenteJacken-Konzept, das mit LUMO, einem Spezialisten für urbaneRadsportbekleidung, und Tome, einem Experten für Mobilitätssoftware,entwickelt wurde, unterstreicht den kollaborativen Ansatz von Fordfür mehr Innovation.Zu weiteren Funktionen, die in Zukunft für Fahrradfahrer möglicherscheinen, zählt das Annehmen von Telefonanrufen und Textnachrichtenmittels Handgesten und Sprachbefehlen. Die Verwendung vonKnochenleitungshörern verhindert dabei das Ausblenden von wichtigenVerkehrsgeräuschen, wie dies bei herkömmlichen Ohrhörern der Fallwäre, der Schall wird über Vibrationen im Kieferknochen direkt an dasInnenohr gesendet.Fürs Erste bleibt die "Smart Jacket" für Fahrradfahrer einPrototyp. Ford ist jedoch dabei, das Patent zu sichern, das inZukunft weiterentwickelt oder lizenziert werden könnte.Bilder können heruntergeladen werden unter:https://photos.app.goo.gl/f58CAohF7sEbX4Ku8Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell