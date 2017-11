Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag: Immer mehr Unwetter und Starkregen inDeutschland, schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel: DerKlimawandel ist mittlerweile Realität und steht vor unserer Haustür.Damit es nicht noch schlimmer wird, kommen vom 6. bis 17. Novemberrund 25.000 Teilnehmer aus 195 Nationen zur 23. Weltklimakonferenz indie ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Was dieses Mal auf derTagesordnung steht und welche Aktionen und Veranstaltungen es imRahmenprogamm geben wird, weiß die Fachgebietsleiterin "Klimaschutz"im Umweltbundesamt Juliane Berger, hallo.Begrüßung: "Hallo!"1. Frau Berger, die "23. Weltklimakonferenz" findet in Bonn statt,Gastgeber ist aber die Republik Fidschi. Wie kommt das?O-Ton 1 (Juliane Berger, 12 Sek.): "Fidschi hat den Vorsitz derdiesjährigen Klimakonferenz. Sie haben aber darum gebeten, dass dieKonferenz am Standort des UN Klimasekretariats stattfinden wird unddas ist die Stadt Bonn."2. Was ist Sinn und Zweck der diesjährigen Konferenz?O-Ton 2 (Juliane Berger, 15 Sek.): "Wir haben in 2015 dasÜbereinkommen von Paris verabschiedet, das bildet den Rahmen. Jetztsind wir dabei, uns feste Regeln zu setzen, wie wir dieses jetztumsetzen. Und da steht an, im nächsten Jahr 2018 dieses Regelbuch zubeschließen."3. Welche Rolle spielt denn das Umweltbundesamt auf der Konferenz?O-Ton 3 (Juliane Berger, 17 Sek.): "Auf der einen Seite sind wirvertreten durch unsere Expertinnen und Experten, die dieVerhandlungen unterstützen. Und auf der anderen Seite bereiten wirdiverse Vorträge, Ausstellungsexponate und Gespräche vor, die wir amRande der Konferenz führen, um über die wichtigen Klimaschutzthemenzu informieren."4. Bis zu 25.000 Menschen aus aller Herren Länder werden nach Bonnkommen: Was machen die da eigentlich die ganze Zeit über?O-Ton 4 (Juliane Berger, 23 Sek.): "Im Verhandlungsbereich gibt esim Prinzip sechs Einzelkonferenzen, die unter der Überschrift'Klimakonferenz' zusammengefasst werden, mit diversen Themen undVerhandlungspunkten. Da braucht man einfach ein gutes Team anVerhandlerinnen und Verhandlern. Und auf der anderen Seite gibt esden Messebereich, wo diverse Aktivitäten wie Vorträge und ähnlichesstattfinden werden."5. Wer da mal vorbeischauen will: Lohnt sich das oder macht daseher keinen Sinn?O-Ton 5 (Juliane Berger, 15 Sek.): "Das Konferenzgelände selberist nicht öffentlich zugänglich. Da haben Sie nur Zutritt, wenn Sievorher akkreditiert sind. Aber rund um das Konferenzgelände und auchin der Stadt Bonn selber wird es diverse Aktivitäten zum Thema'Klimaschutz' geben, da werden Sie nicht dran vorbeikommen."6. Zum Schluss: Schaffen wir das mit dem Klimaschutz?O-Ton 6 (Juliane Berger, 15 Sek.): "Wenn wir davon nicht überzeugtwären, dann würden wir da auch nicht hinfahren und nicht teilnehmen.Klimawandel ist ein globales Problem und dafür brauchen wirgemeinsames Handeln. Und dafür sind die Konferenzen genau dasrichtige Forum, um gemeinsam abgestimmt den Weg zum Klimaschutz zugehen."Juliane Berger vom Umweltbundesamt über die "23.Weltklimakonferenz" in der Bundesstadt Bonn. Danke Ihnen für dasGespräch!Verabschiedung: "Vielen Dank für Ihr Interesse!"Abmoderationsvorschlag: Mehr über die "23. Weltklimakonferenz" vom6. bis 17. November in Bonn finden Sie auch im Internet unterUmweltbundesamt.de.Pressekontakt:Felix PoetschkeMail:felix.poetschke@uba.deTel.:0340/21032675Original-Content von: UBA - Umweltbundesamt, übermittelt durch news aktuell