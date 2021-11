Guigang, China (ots/PRNewswire) -Ein Elektromotorrad kann in 30 Sekunden hergestellt werden, mit einer Rahmengenauigkeit von weniger als 0,5 mm. Kürzlich wurde die intelligente Fabrik in Guangxi Luyuan Electric Vehicle Co., LTD, in der China-ASEAN New Energy Electric Vehicle Production Base vollständig in Betrieb genommen, in der die modernen Werkstätten eine "starke Fertigung" in Bezug auf die Qualität mehr als eine "Massenfertigung" in Bezug auf den Ausstoß realisieren werden, so die Werbeabteilung des Bezirks Gangbei, Guigang City.Die intelligente Fabrik mit einer Gesamtinvestition von 400 Mio. RMB erstreckt sich über eine Fläche von 258 mu (172.000 m2) und benötigt nur 248 Tage vom ersten Spatenstich im Dezember 2020 bis zur Fertigstellung im September 2021. Mit den fortschrittlichen Rohrverarbeitungs-, Schweiß- und Montageanlagen der Branche und der intelligenten und digitalen Produktion in der Fabrik wurden Echtzeit-Informationskonnektivität und automatische Verarbeitung in Schlüsselprozessen wie der Rahmenherstellung, der Beschichtung von Eisen- und Kunststoffteilen, der Motorherstellung und der Montage des gesamten Motorrads erreicht. Außerdem wurden die Produktionsanlagen in der Werkstatt in das Internet der Dinge (IoT) integriert, was nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Arbeitskosten senken kann.In dieser intelligenten Fabrik werden automatisches Schneiden, Biegen und Schweißen in der Rahmenfertigung von Elektromotorrädern realisiert, die mit dem MES-System überwacht werden, so dass der Genauigkeitsfehler der fertigen Produkte weniger als 0,5 mm beträgt. Es ist geplant, die intelligente Fabrik mit 10 automatischen Produktionslinien für die synchrone Vormontage auszustatten, von denen bisher 5 fertiggestellt wurden. Mit diesen Produktionslinien kann alle 30 Sekunden ein Elektromotorrad hergestellt werden, womit die Produkte von der "Massenfertigung" in der Produktion zur "starken Fertigung" in der Qualität übergehen.In den letzten Jahren hat der Gangbei-Distrikt in Guigang City, Guangxi, die Entwicklungschancen genutzt, die sich durch die Gürtel- und Straßeninitiative ergeben haben, und das Geschäftsumfeld weiter optimiert, indem er den Bau einer 10.000 mu (6,67 km2) großen China-ASEAN New Energy Electric Vehicle Production Base plant. Bislang wurden fast 100 Unternehmen für Elektrofahrzeuge vorgestellt, und mehr als 50 Unternehmen haben ihren Betrieb aufgenommen. Das Guangxi New Energy Electric Vehicle Products Quality Testing Center und der Guangxi Electric Vehicle Industry Association wurden nacheinander gegründet. Es wurde eine jährliche Produktionskapazität von 4 Millionen zweirädrigen Elektromotorrädern, 500.000 dreirädrigen Elektrofahrzeugen und 5 Millionen Sätzen von Ersatzteilen aufgebaut, wobei die lokale Anpassungsrate 80 % erreicht.Von Januar bis September dieses Jahres stieg der Produktionswert der Unternehmen über der festgelegten Größe in der Branche für Elektrofahrzeuge mit neuer Energie im Bezirk Gangbei im Vergleich zum Vorjahr um 37,9 %. Schlüsselkomponenten wie Motoren und Kunststoffteile werden kontinuierlich auf dem Inlands- und ASEAN-Markt verkauft. Darüber hinaus hat der Gangbei-Distrikt "Marshal Travel", eine lokale Marke für gemeinsam genutzte Elektrofahrräder, ins Leben gerufen und plant, innerhalb von fünf Jahren mehr als 500.000 gemeinsam genutzte Elektrofahrräder in Guangxi zu installieren und in Zukunft auf das ganze Land auszuweiten.Huang Yingmei, Parteisekretär des Bezirks Gangbei, sagte: "Wir werden unser Bestes geben, um ein 100-Milliarden-Elektrofahrzeug-Industriecluster aufzubauen und das Projektziel "311" für die Elektrofahrzeugindustrie während des "14. Fünfjahresplans" zu erreichen, d.h. 30 Millionen Elektrofahrzeuge (mit Zubehör) pro Jahr zu produzieren, um einen Produktionswert von 100 Milliarden RMB und Steuereinnahmen von 10 Milliarden RMB zu erzielenLinks zu Bildanhängen:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=406773Bildunterschrift: Roboter in der intelligenten Fabrik Luyuan Guigang montieren Produkte. Es gibt jetzt60 Schweißroboter in der Fabrik.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1681632/Robots.jpgPressekontakt:Herr ZengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Gangbei District, Guigang, übermittelt durch news aktuell