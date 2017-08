Von Fake News bis zur Grande Nation - 263 Einreichungen für NDR Kultur Sachbuchpreis 2017

Hamburg (ots) - Die Gefahren des Internets, die Flüchtlingspolitikund Umweltfragen sind herausragende Themen der eingereichten Titelfür den NDR Kultur Sachbuchpreis 2017. Insgesamt 263 Einsendungengehen in diesem Jahr in den Wettbewerb um die mit 15.000 Eurodotierte Auszeichnung. Große Beachtung im aktuellen Sachbuchjahrgangfinden auch Neuerscheinungen rund um Russland und Frankreich - zweiLänder, die derzeit im Fokus stehen.Über die Vergabe des NDR Kultur Sachbuchpreises entscheidet eineachtköpfige Jury unter Vorsitz von Joachim Knuth, NDRProgrammdirektor Hörfunk. Aus einer Longlist, die im Oktoberveröffentlicht wird, wählt die Jury zunächst die Kandidaten aus, dieins Finale gehen. Anfang November gibt die Jury den diesjährigenGewinnertitel bekannt.Am Mittwoch, 22. November, wird der NDR Kultur Sachbuchpreiszusammen mit dem Förderpreis der VolkswagenStiftung "Opus Primum" imHerrenhäuser Schloss zu Hannover verliehen. NDR Kultur überträgt dieVerleihung live ab 19.00 Uhr.Neben Joachim Knuth gehören der diesjährigen Jury an: Prof. JuttaAllmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fürSozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Journalistin derSüddeutschen Zeitung; Hendrik Brandt, Chefredakteur der HannoverschenAllgemeinen Zeitung; Dr. Johann Hinrich Claussen, Theologe undKulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr.Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Hilal Sezgin,Schriftstellerin und Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin desPEN-Zentrums.Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/41562302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell