Erfurt (ots) -Wird es bald Scanner geben, die Falschmeldungen im Interneterkennen? Können wir zukünftig darauf hoffen, dass Kriege nur noch inGeschichtsbüchern zu finden sind? Wie verändern sich unsere Küsten,wenn wir sie nicht ausreichend schützen? Diesen und vielen weiterenFragen geht Moderator Felix Seibert-Daiker in der neuen Staffel "ERDEAN ZUKUNFT" (KiKA) nach - ab 15. Dezember jeden Samstag um 20:00 Uhrbei KiKA."ERDE AN ZUKUNFT" - Aus Alt wird Neu - Reparieren und Umbauen(15. Dezember 2018) Kaufen und Wegwerfen gehören heutzutage zusammen.Geht etwas kaputt, ist es oft billiger, etwas Neues zu kaufen. Tonnenvon wertvollen Rohstoffen landen so im Müll, obwohl etwas nochrepariert werden könnte. "ERDE AN ZUKUNFT" checkt, wie man Nerven,Geld und Rohstoffe sparen kann - gerade jetzt vor demWeihnachts-Konsumstress."ERDE AN ZUKUNFT" - Land unter! Küstenschutz der Zukunft (5.Januar 2019) Durch den Anstieg der Weltmeere sind kleine Inseln vomUntergang bedroht. Forscher erwarten, dass sich auch die deutscheKüste radikal verändert. Steigende Pegel und heftige Stürme könntenInseln wie beispielsweise Sylt vernichten. Felix besucht einenriesigen Wellen-Simulator und untersucht dort, welche KräfteSturmfluten entwickeln können."ERDE AN ZUKUNFT" - Eine Welt ohne Krieg? (12. Januar 2019) Seites Menschen gibt, existieren auch Konflikte zwischen ihnen. Kriegesind immer bedrohlich, besonders für die, die im Krisengebiet leben:Das normale Leben bricht zusammen, es gibt nichts zu essen, Kinderkönnen nicht zur Schule gehen, das Lebensumfeld wird durch Waffen undBomben zerstört. Trotzdem werden Gefechte verherrlicht und alsgroßartige sowie heldenhafte Sache dargestellt. Wäre es nicht eineschöne Vorstellung, in einer Welt ganz ohne Kriege zu leben? DasWissensmagazin zeigt, wie das gelingen könnte."ERDE AN ZUKUNFT" - Museum der Zukunft - Anfassen, Spielen,Erleben (19. Januar 2019) Ein Museum kann wie eine Wissensmaschinewirken. Es katapultiert Besucher in die Urwelt, bringt sie inBilderwelten berühmter Künstler oder mitten hinein in spannendeExperimente. Wie muss ein Museum konzipiert sein, um die Erwartungender Besucher zu erfüllen? Welche Rolle spielen in Zukunft virtuelleRealität und digitale Techniken? Wie ein Museum gestaltet wird, indem es um die Zukunft selbst geht, erlebt Felix im brandneuenFuturium in Berlin."ERDE AN ZUKUNFT" - Fake News - Lügen im Web! (26. Januar 2019)Fast jeder liebt es, auf dem Handy zu daddeln und durchs Web zusurfen auf der Suche nach Informationen, News oder witzigen Dingen.Leider weiß man nicht immer, welche Person etwas kommentiert,schreibt und Videos veröffentlicht. Ist es ein cooler Typ? Ein fieserFeind? Oder sogar ein Roboter? Woher weiß ich, was stimmt und wasfalsch ist? Ein Lügendetektor fürs Internet oder ein Fake NewsScanner wären sehr hilfreich. Ob es die in Zukunft geben wird, fragtFelix in "ERDE AN ZUKUNFT".Die neue Staffel "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) läuft ab dem 15.Dezember immer samstags um 20:00 Uhr bei KiKA. Darüber hinaus sinddie Folgen des Wissensmagazins auf kika.de und im KiKA-Playerabrufbar. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Thomas Miles.